Вибух прогримів у військовій академії в Санкт-Петербурзі

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Вибух прогримів у військовій академії в Санкт-Петербурзі17 травня 2024 р.
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Ввечері п'ятниці, 17 травня, у військовій академії зв'язку імені С. М. Будьонного в Санкт-Петербурзі пролунав вибух.
У військовій академії вибухнув боєприпас
У Ленінградському військовому окрузі заявили, що постраждали семеро військових, а причиною вибуху назвали детонацію боєприпасу часів Другої світової війни.
Там стверджують, що "подія не носить терористичного характеру".
При цьому декілька російських Telegram-каналів називали ймовірною причиною вибуху атаку дрона, однак офіційно цю версію не підтверджують.
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