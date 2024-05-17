Вибух прогримів у військовій академії в Санкт-Петербурзі

Семеро військових РФ постраждали через вибух у військовій академії в Санкт-Петербурзі. Російські пабліки називали ймовірною причиною атаку дрона. Влада каже про детонацію боєприпасу часів Другої світової війни.

Ввечері п'ятниці, 17 травня, у військовій академії зв'язку імені С. М. Будьонного в Санкт-Петербурзі пролунав вибух.

У військовій академії вибухнув боєприпас

У Ленінградському військовому окрузі заявили, що постраждали семеро військових, а причиною вибуху назвали детонацію боєприпасу часів Другої світової війни.

Там стверджують, що "подія не носить терористичного характеру".

При цьому декілька російських Telegram-каналів називали ймовірною причиною вибуху атаку дрона, однак офіційно цю версію не підтверджують.

Читайте також: Пропагандист РФ Татарський загинув внаслідок вибуху у Санкт-Петербурзі