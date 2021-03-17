Верховний суд скасував звільнення Оксани Царевич з посади судді Печерського райсуду

Касаційний суд у складі Верховного суду (КАС ВС) завершив розгляд апеляційної скарги Оксани Царевич на рішення Вищого адміністративного суду України, яким їй було відмовлено у задоволенні позовних вимог про визнання протиправними та скасування рішення Вищої ради юстиції (ВРЮ) та указу президента України про її звільнення. Про це в середу, 17 березня, повідомила пресслужба ВС.

"Верховний суд задовольнив заяву Оксани Царевич. Постанову Вищого адміністративного суду України від 6 березня 2017 року у справі №800/372/16 скасував та ухвалив нове рішення, яким адміністративний позов задовольнив", - повідомляють у ВС.

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Згідно з повідомленням, судді ВС визнали протиправним і скасували рішення Вищої ради юстиції, а також указ президента України від 29 вересня 2016 року у частині звільнення Оксани Царевич із посади судді Печерського районного суду міста Києва у зв'язку з порушенням присяги судді. "Постанова Верховного суду є остаточною та оскарженню не підлягає", - йдеться у повідомленні.

Повний текст судового рішення буде підготовлений протягом п'яти робочих днів, запевнили в суді.

Оксана Царевич - одна з трьох суддів Печерського райсуду, яких підозрювали в тому, що вони, зловживаючи службовим становищем, умисно порушуючи вимоги закону, ухвалили завідомо неправосудні рішення у справах про адміністративне правопорушення стосовно активістів Автомайдану та в інших справах, що призвело до незаконного притягнення до адміністративної відповідальності декількох осіб у січні 2014 року, зазначає агентство новин "Інтерфакс-Україна".

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