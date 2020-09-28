 Верховний Суд: Президент повинен розмовляти українською | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.10.2020

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Верховний Суд: Президент повинен розмовляти українською

У Верховному Суді вважають, що президент України зобов'язаний спілкуватися державною мовою під час виконання службових обов'язків.

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Суд відмовився забороняти Зеленському говорити російською

Велика палата Верховного Суду закрила провадження за позовом про визнання протиправним факту спілкування президента України недержавною мовою. Водночас судді зазначили, що глава держави несе політичну відповідальність за дії, які він робить не під час виконання службових обов'язків.

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Як повідомляє Верховний Суд на своїй сторінці у Facebook у п'ятницю, 9 жовтня, касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду відмовив у задоволенні позову, в рамках якого позивач просив визнати протиправним спілкування президента України 23 травня 2019 року на форумі інтернет-діячів iForum-2019 недержавною мовою і зобов'язати главу держави утриматися від спілкування недержавною мовою на всій території України під час виконання своїх повноважень.

Як йдеться у повідомленні, Велика палата Верховного Суду розглянула апеляційну скаргу позивача й закрила провадження у справі, оскільки вимоги позивача не підлягають розгляду в порядку адміністративного судочинства.

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Водночас, як наголошується в повідомленні, "Велика палата ВС вказала на те, що під час виконання службових обов'язків президент України зобов'язаний спілкуватися державною мовою". "Водночас за дії, вчинені в межах політичної діяльності, а не під час виконання передбачених Конституцією повноважень, президент несе політичну, а не юридичну відповідальність", - зазначає суд.

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