Верховна Рада ухвалила закон "Про внутрішній водний транспорт"

Верховна Рада проголосувала у другому читанні та в цілому за законопроєкт "Про внутрішній водний транспорт". Його підтримали 276 народних депутатів на пленарному засіданні в четвер, 3 грудня.

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"Тепер ми зможемо відродити найбільш дешевий та екологічний спосіб доставки вантажів - річкові", - написав у соцмережі Facebook міністр інфраструктури Владислав Криклій і додав, що міністерство врахувало пропозиції бізнесу та законопроєкт під час його підготовки до другого читання було доопрацьовано.

За словами міністра, цей закон дозволить збільшити вантажопотік до 30 мільйонів тонн на рік, що може створити економічний ефект для держави до 13-16 мільядрів гривень щороку. Також цей закон може покращити конкуренцію на ринку, збільшити інвестиції, створити нові робочі місця. Крім того, перехід частини вантажу з автошляху на річку допоможе значно розвантажити дороги і зменшити витрати на ремонт, зауважив глава мінінфраструктури.

Також Криклій стверджує, що цей закон дасть можливість використовувати потужності Дніпра не на 10 відсотків, як зараз, а на повну силу. Завдяки йому зможуть створити держфонд розвитку внутрішніх водних шляхів для забезпечення належного технічного стану судноплавних шлюзів на Дніпрі, більше ніж 75 відсотків з яких наразі зношені.

Ще закон, за його словами, зможе сприяти розвитку пасажирських річкових перевезень, зокрема і міжнародних, стимулювати суднобудування і відновлення українських підприємств, а також він може вплинути на лібералізацію ринку водних перевезень завдяки допуску суден під іноземним прапором, що стимулюватиме міжнародну торгівлю.

На переконання Криклія, цей закон ще допоможе провести дерегуляцію галузі завдяки впровадженню безкоштовного проходження шлюзів і часткового звільнення суден внутрішнього плавання від зборів у морських портах, спростити адміністративні процедури при реєстрації суден та видачі кваліфікаційних документів, а також запровадити європейські норми і привести українське законодавство у відповідність з європейським.

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Закон встановлює нові штрафи та збільшує наявні

Ухвалений закон також збільшує наявні штрафи за порушення правил охорони порядку та безпеки плавання на морському транспорті, порушення правил користування морськими суднами, правил пожежної безпеки тощо, одночасно поширюючи дію цих статей на внутрішній водний транспорт, зазначає інформагентство "Інтерфакс-Україна".

Серед іншого, встановлюється низка нових штрафних санкцій за порушення порядку роботи внутрішнього водного транспорту, запроваджується регулювання користування водними мотоциклами.

Раніше голова делегації ЄС в Україні Матті Маасікас заявляв, що ухвалення проєкту закону "Про внутрішній водний транспорт" є важливою віхою в реалізації транспортної глави Угоди про асоціацію Україна-ЄС.

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