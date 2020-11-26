 Верховна Рада спрямувала до КСУ проєкт закону щодо призначення голів НАБУ і ДБР | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 16.03.2021

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Верховна Рада спрямувала до КСУ проєкт закону щодо призначення голів НАБУ і ДБР

Верховна Рада скерувала до Конституційного суду України проєкт закону, який передбачає зміни до Конституції стосовно порядку призначення та звільнення директорів НАБУ та ДБР.

Засідання Конституційного суду України (архівне фото)

Верховна Рада спрямувала до Конституційного суду України (на фото) проєкт закону про призначення голів НАБУ і ДБР

Верховна Рада спрямувала до Конституційного суду України (КСУ) законопроєкт №5133 про внесення змін до Конституції, що стосується порядку призначення та звільнення директорів Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) і Державного бюро розслідувань (ДБР) для отримання висновку щодо відповідності проєкту даного закону вимогам Основного закону України.

За постанову №5133-б про включення законопроєкту до порядку денного і скерування до КСУ у вівторок, 16 березня, проголосували 267 народних депутатів, передає агентство "Інтерфакс-Україна".

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Законопроєкт пропонує внести зміни до 85-ї та і 106 статей Конституції України, згідно з якими парламент дає згоду президенту на призначення за результатами конкурсного відбору та звільнення директорів НАБУ і ДБР.

Згідно з пояснювальною запискою, внесення цих змін до Конституції сприятиме оптимізації та збалансованості повноважень глави держави і парламенту у сфері призначення та звільнення директорів НАБУ й ДБР, а також забезпечить максимальну незалежність та ефективність функціонування очолюваних ними органів.

За словами представника президента у КСУ Федора Веніславського, пропоновані зміни до Конституції "забезпечать максимальну незалежність цих антикорупційних органів".

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