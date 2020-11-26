Верховна Рада спрямувала до КСУ проєкт закону щодо призначення голів НАБУ і ДБР

Верховна Рада спрямувала до Конституційного суду України (КСУ) законопроєкт №5133 про внесення змін до Конституції, що стосується порядку призначення та звільнення директорів Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) і Державного бюро розслідувань (ДБР) для отримання висновку щодо відповідності проєкту даного закону вимогам Основного закону України.

За постанову №5133-б про включення законопроєкту до порядку денного і скерування до КСУ у вівторок, 16 березня, проголосували 267 народних депутатів, передає агентство "Інтерфакс-Україна".

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Законопроєкт пропонує внести зміни до 85-ї та і 106 статей Конституції України, згідно з якими парламент дає згоду президенту на призначення за результатами конкурсного відбору та звільнення директорів НАБУ і ДБР.

Згідно з пояснювальною запискою, внесення цих змін до Конституції сприятиме оптимізації та збалансованості повноважень глави держави і парламенту у сфері призначення та звільнення директорів НАБУ й ДБР, а також забезпечить максимальну незалежність та ефективність функціонування очолюваних ними органів.

За словами представника президента у КСУ Федора Веніславського, пропоновані зміни до Конституції "забезпечать максимальну незалежність цих антикорупційних органів".

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