Верховна Рада дозволила українцям змінювати по батькові

Верховна Рада України у вівторок, 3 листопада, дозволила фізичним особам, які досягли 16 років, на власний розсуд змінювати по батькові. За прийняття відповідного законопроєкту № 2450 в цілому проголосували 259 депутатів при мінімально необхідних 226. Закон набуде чинності з наступного року.

Особи від 14 років зможуть міняти своє по батькові за згодою батьків чи опікунів. У разі, якщо другий з батьків помер, визнаний безвісно відсутнім, недієздатним чи позбавленим батьківських прав, то для зміни по батькові буде достатньо згоди одного з батьків.

Якщо хтось із батьків заперечує щодо зміни по батькові дитини, спір може вирішувати орган опіки та піклування або суд. У пояснювальній записці до законопроєкту йдеться, що чинне законодавство відносно вільно дозволяє фізичній особі змінювати ім’я або прізвище. При цьому воно прямо не передбачає право особи змінювати на власний розсуд своє по батькові.