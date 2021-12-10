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Дорадчий орган Ради Європи очолить французька юристка Клер Базі Малорі. Вона замінить на посаді Джанні Букіккіо, який був президентом Венеціанської комісії з 2009 року.
Європейська комісія "За демократію через право" (Венеціанська комісія) обрала нового президента. На найближчі два роки ним стала французька юристка Клер Базі Малорі, повідомляє у п'ятницю, 10 грудня, Рада Європи.
Вона замінить на посаді Джанні Букіккіо, який очолював Венеціанську комісію з 2009 року. Він продовжить співпрацювати з комісією в статусі спеціального представника.
Базі Малорі обіймала низку державних посад у Франції, зокрема радниці Рахункової палати та очільниці лікувальних закладів при міністерстві охорони здоров'я. З 2010 року вона є членкинею Конституційного суду Франції, а з 2014 року - Венеціанської комісії.
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Венеціанська комісія - дорадчий орган Ради Європи, який оцінює відповідність законодавчих актів європейським стандартам. Україна регулярно направляє на правову експертизу комісії законопроєкти, які викликають резонанс і суперечки в суспільстві.
Нагадаємо, наразі на розгляді Венеціанської комісії перебуває український закон про олігархів. Його розгляд був запланований на 10-11 грудня, проте нещодавно питання вирішили перенести на наступну пленарну сесію комісії, яка відбудеться у січні 2022 року.