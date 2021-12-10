 Венеціанська комісія обрала нового президента | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.12.2021

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Новини

Венеціанська комісія обрала нового президента

Дорадчий орган Ради Європи очолить французька юристка Клер Базі Малорі. Вона замінить на посаді Джанні Букіккіо, який був президентом Венеціанської комісії з 2009 року.

Клер Базі Малорі

Клер Базі Малорі

Європейська комісія "За демократію через право" (Венеціанська комісія) обрала нового президента. На найближчі два роки ним стала французька юристка Клер Базі Малорі, повідомляє у п'ятницю, 10 грудня, Рада Європи.

Вона замінить на посаді Джанні Букіккіо, який очолював Венеціанську комісію з 2009 року. Він продовжить співпрацювати з комісією в статусі спеціального представника.

Базі Малорі обіймала низку державних посад у Франції, зокрема радниці Рахункової палати та очільниці лікувальних закладів при міністерстві охорони здоров'я. З 2010 року вона є членкинею Конституційного суду Франції, а з 2014 року - Венеціанської комісії.

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Венеціанська комісія - дорадчий орган Ради Європи, який оцінює відповідність законодавчих актів європейським стандартам. Україна регулярно направляє на правову експертизу комісії законопроєкти, які викликають резонанс і суперечки в суспільстві.

Нагадаємо, наразі на розгляді Венеціанської комісії перебуває український закон про олігархів. Його розгляд був запланований на 10-11 грудня, проте нещодавно питання вирішили перенести на наступну пленарну сесію комісії, яка відбудеться у січні 2022 року.

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