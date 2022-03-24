Великобританія передасть Україні 6 тисяч ракет

Великобританія має намір передати Україні для захисту від російської агресії ще 6 тисяч ракет, включаючи протитанкові. Про це йдеться у повідомленні, поширеному канцелярією прем'єр-міністра Бориса Джонсона ввечері у середу, 23 березня. Очкується, що Джонсон оголосить про це рішення під час самітів НАТО та G7 у четвер.

"Через місяць після початку цієї кризи світове співтовариство має ухвалити рішення. Ми можемо або зберегти полум'я свободи в Україні, або наразити себе на ризик того, що воно буде погашено в Європі і в усьому світі", - заявив Джонсон. Великобританія вже направила в Україну понад 4 тисячі протитанкових ракетних комплексів Javelin та NLAW.

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Крім постачання озброєння, Лондон має намір виділити 25 мільйонів фунтів стерлінгів (близько 30 мільйонів євро) на виплату зарплат українським військовим. Ще 4,1 мільйона євро фунтів (4,9 мільйона євро) отримає всесвітня служба медіакорпорації ВВС. За інформацією ВВС, ці кошти підуть на боротьбу з дезінформацією у Росії та Україні.