Вчені зробили перше 3D-фото коронавірусу SARS-CoV-2

Це зображення є 3D-фотографією справжнього коронавірусу SARS-CoV-2, отриманого з моментально замороженої проби. Його зробила фірма Nanographics, дочірня компанія Технічного університету Відня.
Для фотографії використали дані вчених Університету Цінхуа в Пекіні. Китайським вченим вдалось виділити з проб непошкоджені частки SARS-CoV-2, відсканувати їх та зберегти у цифровому форматі. Вони намагались зробити це так, щоб за можливості не була змінена структура спайкових білків у зразку вірусу.
На світлинах фірми Nanographics коронавіруси щільно прилягають один до одного, однак можливо виділити окремі екземпляри, як на цьому зображенні.
Все про пандемію COVID-19 читайте тут.
-
Китайський Ухань: чим живе місто через рік першого спалаху COVID-19
Епіцентр епідемії
Центральнокитайське місто Ухань стало епіцентром спалаху нового коронавірусу. Станом на середину травня, з 80 тисяч підтверджених випадків зараження коронавірусом у Китаї майже 50 тисяч припадало на Ухань. Майже 11 тижнів Ухань та його мешканці перебували у тотальній ізоляції. Нині у місті знову вирує життя.
-
Китайський Ухань: чим живе місто через рік першого спалаху COVID-19
Потанцюймо?
Під час локдауну більшості мешканців заборонялося залишати свої оселі. Місто швидко спорожніло. Сьогодні радість життя повернулася до Уханю, і у міському парку знову танцюють пари. За даними інформагенцій, нових локальних випадків заражень у місті не реєстрували вже кілька місяців.
-
Китайський Ухань: чим живе місто через рік першого спалаху COVID-19
Уханський ринок - розсадник епідемії?
М'ясо, риба, овочі і екзотична дичина - усе це можна було придбати на цьому ринку до його закриття 1 січня 2020 року, коли почали з'являтися перші пацієнти із загадковими симптомами пневмонії. Усі ланцюжки вели до уханського ринку. Однак, досі достеменно невідомо, яку роль цей ринок зіграв у подальшій пандемії.
-
Китайський Ухань: чим живе місто через рік першого спалаху COVID-19
Ресторани знову працюють
Власник ресторану Лай Юнь добре знає уханський ринок, адже раніше саме там закуповував продукти для свого ресторану японської кухні. З червня двері ресторану знову відчинені для клієнтів, однак деякі інгредієнти коштують тепер уп’ятеро дорожче. "Побажання на наступний рік просто, щоби бізнес вижив", - каже ресторатор.
-
Китайський Ухань: чим живе місто через рік першого спалаху COVID-19
Окулярний рай
Насправді, уханський ринок закрився не повністю. Магазини на першому поверсі закриті, але на другому відкрита оптика і торгівля триває. "Декого майже порожня будівля ринку тепер може засмутити", - каже консультантка в оптиці, яка побажала не називати своє ім'я.
-
Китайський Ухань: чим живе місто через рік першого спалаху COVID-19
Про смаки не сперечаються
Торгівля екзотичними делікатесами нікуди не зникла, а перемістилася в інші частини міста. Продавці тепер носять маски і рукавички, але загальний рівень гігієни залишає бажати кращого, рівно, як і на старому ринку Уханю, де панувала антисанітарія.
-
Китайський Ухань: чим живе місто через рік першого спалаху COVID-19
Маски як рутина
Більшість уханців і через рік після спалаху епідемії носять на вулиці маски. Оскільки спалахи коронавірусу періодично реєструють в інших частинах країни, уханці проявляють обережність і продовжують носити маски та користуватися антисептиком та іншими засобами для дезінфекції.
Автор: Ута Штайнвер, Вільям Янг, Горан Кутаноскі