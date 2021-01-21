Вчені зробили перше 3D-фото коронавірусу SARS-CoV-2

Це зображення є 3D-фотографією справжнього коронавірусу SARS-CoV-2, отриманого з моментально замороженої проби. Його зробила фірма Nanographics, дочірня компанія Технічного університету Відня.

Для фотографії використали дані вчених Університету Цінхуа в Пекіні. Китайським вченим вдалось виділити з проб непошкоджені частки SARS-CoV-2, відсканувати їх та зберегти у цифровому форматі. Вони намагались зробити це так, щоб за можливості не була змінена структура спайкових білків у зразку вірусу.

На світлинах фірми Nanographics коронавіруси щільно прилягають один до одного, однак можливо виділити окремі екземпляри, як на цьому зображенні.

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