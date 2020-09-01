Вбивство п'ятьох дітей у Німеччині: слідчі підозрюють матір

У місті Золінген у землі Північний Рейн-Вестфалія у четвер, 3 вересня, у помешканні в багатоквартирному будинку поліція виявила тіла п’ятьох мертвих дітей. Як зазначили у поліції, серед загиблих дітей - дівчатка віком один, два та три роки, а також хлопчики віком шість та вісім років, повідомляє інформагенція dpa. За словами німецьких правоохоронців, вони підозрюють у вбивстві 27-річну матір дітей.

Міністр внутрішніх справ землі Північний Рейн-Вестфалія Герберт Ройль (Herbert Reul) згодом повідомив, що підозрювана спробувала вчинити самогубство, кинувшись під потяг на вокзалі Дюссельдорфа. З важкими травмами її було доправлено до лікарні. Шоста дитина жінки - 11-річний хлопець - у цей час була із нею, але залишилася неушкодженою.

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У поліцію звернулася бабуся

Вбитих дітей знайшли у квартирі в багатоквартирному будинку у районі Гассельделле у Золінгені. У поліцію звернулася бабуся жертв, яка мешкає в місті Менхенгладбах у 60 кілометрах від Золінгена. За словами жінки, її донька вбила дітей і зараз ще з однією дитиною перебуває в дорозі, аби накласти на себе руки, пише видання Bild.

11-річний хлопець, який залишився живим, зараз перебуває в родичів.

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Безпрецедентний злочин для регіону

За словами речника поліції у Золінгені, правоохоронці виходять з версії про скоєння злочину та мають намір допитати матір загиблих дітей. Утім, зробити це вони зможуть лише згодом, адже вона перебуває у стані, який не дозволяє проведення допиту. "Що, коли саме та чому сталося, ми ще напевне не знаємо", - заявив речник місцевої поліції.

Керівник управління поліції у Вупперталі Маркус Рерль (Markus Röhrl) своєю чергою зазначив, що, за його даними, подібних злочинів у цьому регіоні ще ніколи не скоювали.

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