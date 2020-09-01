 Вбивство п′ятьох дітей у Німеччині: слідчі підозрюють матір | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.09.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Вбивство п'ятьох дітей у Німеччині: слідчі підозрюють матір

У квартирі в німецькому Золінгені виявили тіла п'ятьох мертвих дітей. У вбивстві підозрюють їхню матір, яка спробувала накласти на себе руки, кинувшись під потяг.

На місці вбивства п'ятьох дітей у Золінгені в Німеччині

На місці вбивства п'ятьох дітей у Золінгені в Німеччині

У місті Золінген у землі Північний Рейн-Вестфалія у четвер, 3 вересня, у помешканні в багатоквартирному будинку поліція виявила тіла п’ятьох мертвих дітей. Як зазначили у поліції, серед загиблих дітей - дівчатка віком один, два та три роки, а також хлопчики віком шість та вісім років, повідомляє інформагенція dpa. За словами німецьких правоохоронців, вони підозрюють у вбивстві 27-річну матір дітей.

Міністр внутрішніх справ землі Північний Рейн-Вестфалія Герберт Ройль (Herbert Reul) згодом повідомив, що підозрювана спробувала вчинити самогубство, кинувшись під потяг на вокзалі Дюссельдорфа. З важкими травмами її було доправлено до лікарні. Шоста дитина жінки - 11-річний хлопець - у цей час була із нею, але залишилася неушкодженою.

Читайте також: Як у Німеччині знаходять убивць через 20 років

У поліцію звернулася бабуся

Вбитих дітей знайшли у квартирі в багатоквартирному будинку у районі Гассельделле у Золінгені. У поліцію звернулася бабуся жертв, яка мешкає в місті Менхенгладбах у 60 кілометрах від Золінгена. За словами жінки, її донька вбила дітей і зараз ще з однією дитиною перебуває в дорозі, аби накласти на себе руки, пише видання Bild. 

11-річний хлопець, який залишився живим, зараз перебуває в родичів.

Читайте також: Німеччину шокувало вбивство восьмирічного хлопчика на вокзалі у Франкфурті

Безпрецедентний злочин для регіону

За словами речника поліції у Золінгені, правоохоронці виходять з версії про скоєння злочину та мають намір допитати матір загиблих дітей. Утім, зробити це вони зможуть лише згодом, адже вона перебуває у стані, який не дозволяє проведення допиту. "Що, коли саме та чому сталося, ми ще напевне не знаємо", - заявив речник місцевої поліції.

Керівник управління поліції у Вупперталі Маркус Рерль (Markus Röhrl) своєю чергою зазначив, що, за його даними, подібних злочинів у цьому регіоні ще ніколи не скоювали.

Читайте також: У Німеччині іракця засудили до довічного ув'язнення за вбивство школярки

Дивитись відео 01:55

15 років потому: у вбивстві німецької школярки виявили слід неонацистів (14.10.2016)

Також за темою

Deutschland Missbrauchskomplex Bergisch Gladbach

Мережа педофілів: у Німеччині провели обшуки у 50 підозрюваних 01.09.2020

У справі про найбільшу мережу педофілів, що була викрита у Німеччині, провели нові обшуки по всій країні у 50-ти підозрюваних.

Deutschland Köln Prozess im Missbrauchsfall Bergisch Gladbach

Найгучніший суд над педофілами в історії Німеччини шокує подробицями 22.08.2020

Судовий процес над центральною фігурою найгучнішого в історії Німеччини скандалу щодо сексуального насильства над дітьми дозволив зазирнути в паралельний світ педофілії в інтернеті. Слідчим допомогли цифрові технології.

Deutschland Symbolbild Salafismus

Як найбільша федеральна земля Німеччини стала осередком салафізму 22.10.2018

У землі Північний Рейн-Вестфалія значно більше прихильників фундаменталістської течії ісламу, ніж у будь-якій іншій землі ФРН. Спецслужби та правоохоронці застерігають від небезпечних тенденцій, що уже простежуються.

Реклама

Докладно

Отрута Новачок

Що відомо про "Новачок", яким отруїли Навального і Скрипалів

Уряд ФРН заявив про отруєння Навального отрутою групи "Новачок". Основні факти про цю речовину - у матеріалі DW.  

Baustelle der Pipeline Nord Stream 2 (DW/V. Esipov)

"Північному потоку" труба через отруєння Навального? (відео)

Хімічна атака проти Навального може коштувати Кремлю майже добудованого газогону "Північний потік-2".  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  