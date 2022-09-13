Вбивство за вимогу вдягнути маску: в Німеччині дали довічне

У ФРН чоловіка засудили до довічного ув'язнення за вбивство касира заправки, який вимагав дотримуватися коронавірусних обмежень.

Суд у Німеччині у вівторок, 13 вересня, засудив до довічного ув'язнення 50-річного чоловіка, який рік тому застрелив 20-річного касира на автозаправній станції (АЗС) за вимогу надягнути медичну маску для захисту від коронавірусу.

Сторона обвинувачення вимагала визнання особливої ​​тяжкості вини. Палата присяжних не погодилася з такою оцінкою. Захист наполягав на тому, що вбивство було ненавмисним. Засуджений має можливість подати прохання про звільнення після 15 років ув'язнення.

Вбивство на АЗС

Резонансний злочин стався 18 вересня 2021 року. Чоловік, який раніше не потрапляв у поле зору поліції, прийшов на АЗС, щоби купити пиво. Касир відмовився обслуговувати його, нагадавши про необхідність носити маску в громадських місцях.

Чоловік пішов додому, взяв револьвер і повернувся на заправку. Він зайшов туди у медичній масці, взяв пиво, підійшов до каси та зняв маску. Після того, як касир знову зробив йому зауваження, чоловік застрелив юнака та втік з місця злочину. Наступного ранку він прийшов у відділок поліції та зізнався в скоєному.

Злочинець визнав провину

За словами головного прокурора в справі, під час допиту чоловік пояснив, що є противником коронавірусних обмежень, був психологічно пригнічений розвитком ситуації з пандемією та "не бачив іншого способу" висловити своє невдоволення.

Злочинець визнав свою провину, висловив каяття і зізнався, що був вражений своїм вчинком. За даними агентства dpa, в крові чоловіка виявили близько двох проміле алкоголю.

Широкий резонанс

Злочин викликав широку дискусію про радикалізацію серед так званих корона-скептиків у Німеччині.

Дії чоловіка вітали в чатах і на форумах правих екстремістів. Німецькі політики відреагували на подію з тривогою.