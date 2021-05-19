 Василь Вірастюк склав присягу народного депутата | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.06.2021

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Новини

Василь Вірастюк склав присягу народного депутата

Спортсмен Василь Вірастюк склав присягу народного депутата України. Раніше ЦВК остаточно зареєструвала його народним депутатом.

Василь Вірастюк

Василь Вірастюк

Український спортсмен Василь Вірастюк у вівторок, 15 червня, склав присягу народного депутата України від партії "Слуга народу". Голова Верховної Ради Дмитро Разумков офіційно оголосив про визнання Вірастюка народним депутатом, повідомила агенція "Інтерфакс-Україна". Вірастюк склав присягу під крики "Ганьба" від деяких представників опозиції.

22 квітня ЦВК офіційно визнала перемогу Василя Вірастюка на додаткових виборах до парламенту в окрузі №87, що відбулися 28 березня. 2 травня Велика палата Верховного Суду частково задовольнила апеляційну скаргу кандидата від партії "За майбутнє" Олександра Шевченка та визнала протиправними дії ЦВК зі встановлення результатів виборів. Також суд визнав протиправним і скасував протокол ЦВК від 22 квітня, яким встановлено результати виборів і Вірастюка визнано переможцем.

19 травня ЦВК, враховуючи рішення судів і позицію Великої палати Верховного Суду, ухвалила рішення про визнання Вірастюка обраним за результатами додаткових виборів без урахування результатів голосування на шести дільницях, на яких за результатами повторного підрахунку голосів було встановлено невідповідність кількості бюлетенів за кандидата Шевченка.

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Верховний Суд 23 травня скасував протокол ЦВК України про встановлення результатів проміжних виборів народних депутатів в окрузі №87 і визнання Вірастюка обраним депутатом. ЦВК оскаржила рішення Верховного Суду. Велика палата Верховного Суду 5 червня залишила в силі протокол ЦВК про результати виборів, а 9 червня ЦВК зареєструвала Василя Вірастюка народним депутатом, обраним на довиборах до Верховної Ради.

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