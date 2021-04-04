В Йорданії заборонили поширювати новини про ймовірний заколот

Суд в Йорданії заборонив поширювати новини про зведеного брата короля Хамзу бін Хусейна, якого підозрюють у масштабній змові з метою повалення короля Абдалли ІІ. Публікація будь-яких новин на цю тему заборонена під загрозою покарання, заявив у вівторок, 6 квітня, державний телеканал.

Ця заборона стосується всіх аудіовізуальних медіа, інтернету, а також фотографій та відео на цю тему. Згідно із заявою, цей захід спрямований на збереження таємниці під час розслідування ймовірного путчу.

Уряд Йорданії звинуватив принца Хамзу в участі у змові та помістив його під домашній арешт. У справі про змову також затримані 16 людей, серед яких колишній міністр фінансів Басем Авадалла і член королівської сім'ї Шаріф Хасан бін Саїд. Сам Хамза бін Хусейн у відеозаписі, переданому британській медіакомпанії ВВС через адвоката, відкинув звинувачення в причетності до змови і наголосив, що "не відповідає за розвал державного керівництва, корупцію і некомпетентність".

Король Абдалла II, який вступив на престол у 1999 році після смерті свого батька, спочатку на його прохання зробив свого зведеного брата спадкоємцем. Однак у 2004 році він скасував даний припис і розпорядився про наслідування трону своїм сином Хусейном.