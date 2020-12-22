 В Україну доставили партію вакцини від туберкульозу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.03.2021

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Новини

В Україну доставили партію вакцини від туберкульозу

Українським немовлятам з 1 лютого не робили щеплення вакциною БЦЖ, оскільки у наявного препарату закінчився термін придатності. В пологові будинки найближчими днями доставлять 450 тисяч доз з нової партії, кажуть у МОЗ.

В Україну доставили партію вакцини для профілактики туберкульозу

В Україну доставили партію вакцини для профілактики туберкульозу

Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) доставив в Україну 450 тисяч доз вакцини для профілактики туберкульозу. Про це у четвер, 11 березня, повідомила на онлайн-брифінгу заступниця міністра охорони здоров'я України Світлана Шаталова.

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За її словами, на закупівлю вакцини було виділено 1,7 мільйона гривень з державного бюджету 2018 року. Препарат уже почали розподіляти по регіонах, перші дози вакцини отримали Київ та Київська область. "Через деякий час ми очікуємо ще одну партію на 640 тисяч доз", - повідомила представниця міністерства.

Як уточнили DW у МОЗ, виробником отриманого препарату є індійське фармацевтичне підприємство Serum Institute, яке постачає в країну і низку інших вакцин. Вакцину зареєстрували в Україні 26 лютого. До цього часу в країні була доступна вакцина БЦЖ (бацили Кальметта-Герена. - Ред.) болгарського виробництва.

Згідно з національним календарем щеплень, вакцину БЦЖ в Україні коштом держави отримують немовлята на третю-п'яту добу після народження. Як повідомляли раніше у міністерстві, 31 січня в Україні сплив термін придатності наявної вакцини БЦЖ. Відтак немовлята з лютого не отримували необхідної дози профілактичного препарату від туберкульозу.

Глава МОЗ Максим Степанов раніше в інтерв’ю українським ЗМІ повідомляв, що рештою обов'язкових вакцин Україна забезпечена. Наявні затримки із новою партією вакцини БЦЖ у міністерстві пов'язували із форс-мажорними обставинами, які стосувалися ЮНІСЕФ. Усім немовлятам, які не отримали вчасно вакцину від туберкульозу, зможуть тепер зробити щеплення, наздогнавши таким чином графік, запевняють в міністерстві.

За даними Центру громадського здоров'я, у 2020 році в Україні зареєстрували 17,5 тисяч випадків захворювання на активний туберкульоз, включно з рецидивами.

Загалом в Україні календар профілактичних щеплень передбачає вакцинацію дітей від десяти захворювань: туберкульозу, гепатиту В, поліомієліту, гемофільної інфекції, дифтерії, кашлюку, правця, кору, краснухи та епідемічного паротиту. Препарати від цих захворювань можна отримати безкоштовно у медичних закладах за місцем проживання.

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