 В українських СІЗО експериментально забезпечать доступ до інтернету за плату | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.08.2021

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Новини

В українських СІЗО експериментально забезпечать доступ до інтернету за плату

Платний доступ до інтернету взятим під варту в українських слідчих ізоляторах особам забезпечать в рамках експериментального проєкту.

Звичайна камера в Львівському СІЗО

Звичайна камера в Львівському СІЗО

Український уряд на засіданні у середу, 11 серпня, схвалив реалізацію експериментального проєкту з платного надання доступу до інтернету та до телефонного зв'язку за допомогою засобів IP-телефонії особам, узятим під варту, у слідчих ізоляторах.

Зазначається, що метою реалізації пілотного проєкту є визначення необхідності законодавчого закріплення права доступу осіб, узятих під варту, до інтернету і до телефонного зв'язку, а також для вивчення негативного впливу від надання такого права.

Звіт про реалізацію пілотного проєкту міністерство юстиції має подати до Кабінету міністрів України до 1 липня 2023 року.

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Нагадаємо, що в квітні 2020 року український уряд запровадив експериментальний проєкт платної послуги з надання поліпшених побутових умов у слідчих ізоляторах, а наприкінці липня того ж року міністерство юстиції запустило для громадян нову послугу - подарунковий сертифікат на користування платними камерами у СІЗО без зазначення часу перебування під вартою (“Послуга наперед”).

Згідно з даними сайту "Он-лайн будинок юстиції", найбільше коштує ця послуга в Київському слідчому ізоляторі (2000 гривень на добу), а найменше - в Івано-франківській установі виконання покарань (290 гривень на добу).  

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    183 заклади

    Федеральне статистичне відомство нарахувало у Німеччині 183 пенітенціарних заклади. Слово "в'язниця" - тільки для повсякденного вжитку. Офіційне найменування звучить як "заклад виконання покарання", німецькою - Justizvollzugsanstalt (JVA).

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    Кімната на одного

    Ось такий вигляд має камера (хоча її можна назвати і кімнатою) у в'язниці Вальдгайм. У 2012 році в цій найстарішій тюрмі Німеччини звели новий корпус. Будівництво коштувало 7,5 мільйонів євро. Корпус розрахований на 96 в'язнів. Окрім камер обладнали ще й велику "соціальну зону" зі спортивною залою, приміщеннями для дозвілля тощо.

  • Как выглядят немецкие тюрьмы

    Фоторепортаж: На що схожі німецькі в'язниці

    Чим озброєна охорона?

    Охоронці на вишках (на знімку - в'язниця в Штраубінгу для засуджених за особливо тяжкі злочини), а також ті, хто працює всередині тюрми, не мають при собі вогнепальної зброї. Її можуть роздати тільки в екстрених випадках (бунту із загрозою для людського життя, наприклад). На території в'язниця наглядачі озброєні кийками, газовими балончиками, у крайньому разі - електрошокерами.

  • Как выглядят немецкие тюрьмы

    Фоторепортаж: На що схожі німецькі в'язниці

    Скільки засуджених сидять в Німеччині?

    Ця будівля нагадує звичайнісіньку багатоповерхівку. Проте це - в'язниця у берлінському районі Теґель. До речі, в 183-х "закладах виконання покарання" Німеччини - майже 75 тисяч "посадкових місць". Але зараз в них перебувають близько 64 тисяч засуджених. З них близько шести відсотків - жінки.

  • Как выглядят немецкие тюрьмы

    Фоторепортаж: На що схожі німецькі в'язниці

    Салат з секретом

    Це - стандартний обід в'язня тюрми у Ганновері: обсмажене в клярі філе камбали та традиційний німецький картопляний салат. Салат готують кухарі-засуджені, а сам рецепт тримають в таємниці. Пластиковий судок потрібен, щоб страва на вистигала. Хліб німці на обід не їдять. Але добавки салату вистачає усім.

  • Как выглядят немецкие тюрьмы

    Фоторепортаж: На що схожі німецькі в'язниці

    Робота за бажанням

    Слюсарна майстерня пенітенціарного закладу у Вілліху (Північний Рейн-Вестфалія). Працювати ув'язнені в Німеччині не повинні, але багато хто із задоволенням це робить: по-перше, треба якось згаяти час, а по-друге, вони можуть заробити. Щоправда, оплата праці зазвичай низька, бо більшість в'язнів задіюють на некваліфікованих роботах.

  • Как выглядят немецкие тюрьмы

    Фоторепортаж: На що схожі німецькі в'язниці

    Покарання для підлітків

    Це в'язниця для малолітніх злочинців в Адельсгаймі. "Малолітніми" у Німеччині вважають підлітків віком від 14 до 17 років. Вони отримують м'якші покарання навіть за особливо тяжкі злочини (наприклад, вбивство). В окремих випадках м'якші закони застосовують і до 18 - 20-річних. Дітей до 14 років до кримінальної відповідальності притягувати не можна.

  • Как выглядят немецкие тюрьмы

    Фоторепортаж: На що схожі німецькі в'язниці

    Концерт з аншлагом

    Концерт британської хард-рок-групи Uriah Heep та її соліста Берні Шо у в'язниці Роттенбурга. На концерт прийшли майже 500 засуджених - практично всі, хто на той момент відбував покарання.

  • Как выглядят немецкие тюрьмы

    Фоторепортаж: На що схожі німецькі в'язниці

    Фітнес для пенсіонерів

    А це вже спеціальна в'язниця для людей похилого віку - в Зінґені поблизу міста Констанц. Тут відбувають покарання чоловіки та жінки віком від 62 років і більше. Умови тут також м'якші. Більшість в'язнів тільки ночують за ґратами, а вдень залишають територію тюрми. Хоча в ній передбачили, наприклад, фітнес-центр та інші зручності.

  • Как выглядят немецкие тюрьмы

    Фоторепортаж: На що схожі німецькі в'язниці

    В'язниця класу "люкс"

    Зразковою у Німеччині вважають в'язницю попереднього утримання у Вайтерштадті, зведену 1997 року. Тут є стадіон, басейн, церква... Близько 800 людей очікують в цій в'язниці суду. Скептики іронізують, що перебування тут надихає правопорушників на нові злочини.

    Автор: Єфім Шуман


 

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Україна розпочинає розпродаж старих в'язниць, аби будувати нові

"Великий розпродаж в'язниць" проголосив 6 серпня міністр юстиції України Денис Малюська. Йдеться про розпродаж більше 100 об'єктів нерухомого майна пенітенціарної системи. Правозахисники налаштовані скептично.  

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