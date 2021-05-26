В українських СІЗО експериментально забезпечать доступ до інтернету за плату
Платний доступ до інтернету взятим під варту в українських слідчих ізоляторах особам забезпечать в рамках експериментального проєкту.
Звичайна камера в Львівському СІЗО
Український уряд на засіданні у середу, 11 серпня, схвалив реалізацію експериментального проєкту з платного надання доступу до інтернету та до телефонного зв'язку за допомогою засобів IP-телефонії особам, узятим під варту, у слідчих ізоляторах.
Зазначається, що метою реалізації пілотного проєкту є визначення необхідності законодавчого закріплення права доступу осіб, узятих під варту, до інтернету і до телефонного зв'язку, а також для вивчення негативного впливу від надання такого права.
Звіт про реалізацію пілотного проєкту міністерство юстиції має подати до Кабінету міністрів України до 1 липня 2023 року.
Нагадаємо, що в квітні 2020 року український уряд запровадив експериментальний проєкт платної послуги з надання поліпшених побутових умов у слідчих ізоляторах, а наприкінці липня того ж року міністерство юстиції запустило для громадян нову послугу - подарунковий сертифікат на користування платними камерами у СІЗО без зазначення часу перебування під вартою (“Послуга наперед”).
Згідно з даними сайту "Он-лайн будинок юстиції", найбільше коштує ця послуга в Київському слідчому ізоляторі (2000 гривень на добу), а найменше - в Івано-франківській установі виконання покарань (290 гривень на добу).
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В'язниці на продаж: як мін'юст заробляє на ремонт СІЗО (19.02.2021)
В'язниці на продаж: як мін'юст заробляє на ремонт СІЗО (19.02.2021)
Фоторепортаж: На що схожі німецькі в'язниці
183 заклади
Федеральне статистичне відомство нарахувало у Німеччині 183 пенітенціарних заклади. Слово "в'язниця" - тільки для повсякденного вжитку. Офіційне найменування звучить як "заклад виконання покарання", німецькою - Justizvollzugsanstalt (JVA).
Фоторепортаж: На що схожі німецькі в'язниці
Кімната на одного
Ось такий вигляд має камера (хоча її можна назвати і кімнатою) у в'язниці Вальдгайм. У 2012 році в цій найстарішій тюрмі Німеччини звели новий корпус. Будівництво коштувало 7,5 мільйонів євро. Корпус розрахований на 96 в'язнів. Окрім камер обладнали ще й велику "соціальну зону" зі спортивною залою, приміщеннями для дозвілля тощо.
Фоторепортаж: На що схожі німецькі в'язниці
Чим озброєна охорона?
Охоронці на вишках (на знімку - в'язниця в Штраубінгу для засуджених за особливо тяжкі злочини), а також ті, хто працює всередині тюрми, не мають при собі вогнепальної зброї. Її можуть роздати тільки в екстрених випадках (бунту із загрозою для людського життя, наприклад). На території в'язниця наглядачі озброєні кийками, газовими балончиками, у крайньому разі - електрошокерами.
Фоторепортаж: На що схожі німецькі в'язниці
Скільки засуджених сидять в Німеччині?
Ця будівля нагадує звичайнісіньку багатоповерхівку. Проте це - в'язниця у берлінському районі Теґель. До речі, в 183-х "закладах виконання покарання" Німеччини - майже 75 тисяч "посадкових місць". Але зараз в них перебувають близько 64 тисяч засуджених. З них близько шести відсотків - жінки.
Фоторепортаж: На що схожі німецькі в'язниці
Салат з секретом
Це - стандартний обід в'язня тюрми у Ганновері: обсмажене в клярі філе камбали та традиційний німецький картопляний салат. Салат готують кухарі-засуджені, а сам рецепт тримають в таємниці. Пластиковий судок потрібен, щоб страва на вистигала. Хліб німці на обід не їдять. Але добавки салату вистачає усім.
Фоторепортаж: На що схожі німецькі в'язниці
Робота за бажанням
Слюсарна майстерня пенітенціарного закладу у Вілліху (Північний Рейн-Вестфалія). Працювати ув'язнені в Німеччині не повинні, але багато хто із задоволенням це робить: по-перше, треба якось згаяти час, а по-друге, вони можуть заробити. Щоправда, оплата праці зазвичай низька, бо більшість в'язнів задіюють на некваліфікованих роботах.
Фоторепортаж: На що схожі німецькі в'язниці
Покарання для підлітків
Це в'язниця для малолітніх злочинців в Адельсгаймі. "Малолітніми" у Німеччині вважають підлітків віком від 14 до 17 років. Вони отримують м'якші покарання навіть за особливо тяжкі злочини (наприклад, вбивство). В окремих випадках м'якші закони застосовують і до 18 - 20-річних. Дітей до 14 років до кримінальної відповідальності притягувати не можна.
Фоторепортаж: На що схожі німецькі в'язниці
Концерт з аншлагом
Концерт британської хард-рок-групи Uriah Heep та її соліста Берні Шо у в'язниці Роттенбурга. На концерт прийшли майже 500 засуджених - практично всі, хто на той момент відбував покарання.
Фоторепортаж: На що схожі німецькі в'язниці
Фітнес для пенсіонерів
А це вже спеціальна в'язниця для людей похилого віку - в Зінґені поблизу міста Констанц. Тут відбувають покарання чоловіки та жінки віком від 62 років і більше. Умови тут також м'якші. Більшість в'язнів тільки ночують за ґратами, а вдень залишають територію тюрми. Хоча в ній передбачили, наприклад, фітнес-центр та інші зручності.
Фоторепортаж: На що схожі німецькі в'язниці
В'язниця класу "люкс"
Зразковою у Німеччині вважають в'язницю попереднього утримання у Вайтерштадті, зведену 1997 року. Тут є стадіон, басейн, церква... Близько 800 людей очікують в цій в'язниці суду. Скептики іронізують, що перебування тут надихає правопорушників на нові злочини.