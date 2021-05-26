В українських СІЗО експериментально забезпечать доступ до інтернету за плату

Український уряд на засіданні у середу, 11 серпня, схвалив реалізацію експериментального проєкту з платного надання доступу до інтернету та до телефонного зв'язку за допомогою засобів IP-телефонії особам, узятим під варту, у слідчих ізоляторах.

Зазначається, що метою реалізації пілотного проєкту є визначення необхідності законодавчого закріплення права доступу осіб, узятих під варту, до інтернету і до телефонного зв'язку, а також для вивчення негативного впливу від надання такого права.

Звіт про реалізацію пілотного проєкту міністерство юстиції має подати до Кабінету міністрів України до 1 липня 2023 року.

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Нагадаємо, що в квітні 2020 року український уряд запровадив експериментальний проєкт платної послуги з надання поліпшених побутових умов у слідчих ізоляторах, а наприкінці липня того ж року міністерство юстиції запустило для громадян нову послугу - подарунковий сертифікат на користування платними камерами у СІЗО без зазначення часу перебування під вартою (“Послуга наперед”).

Згідно з даними сайту "Он-лайн будинок юстиції", найбільше коштує ця послуга в Київському слідчому ізоляторі (2000 гривень на добу), а найменше - в Івано-франківській установі виконання покарань (290 гривень на добу).