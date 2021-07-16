В Україні змінили іспит на знання української для держслужбовців

З наступного тижня іспит на рівень володіння державною мовою для держслужбовців зміниться і триватиме 30 хвилин. Про це у п'ятницю, 6 серпня, заявила на брифінгу членкиня Національної комісії зі стандартів державної мови Ольга Шевчук-Клюжева, повідомляє агенція "Українські Новини".

"Згідно з розпорядженням уряду, має змінитися час для проведення іспиту на рівень володіння державною мовою для осіб, які зобов'язані володіти і підтверджувати рівень володіння державною мовою для виконання посадових обов'язків. Тепер іспит триватиме 30 хвилин", - зазначила Шевчук-Клюжева.

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Також, за її словами, зміниться структура іспиту. Нацкомісія змінила письмовий блок й оптимізувала набір завдань, їхні форму і кількість, щоб більшу частину іспиту можна було перевірити за допомогою комп'ютера. Тепер іспит складатиметься з тестової та усної частин. "У зв'язку з тим, що тестів стане менше, вони будуть складнішими", - додала Шевчук-Клюжева.

У Нацкомісії зі стандартів державної мови очікують, що зміна структури іспиту прискорить оцінювання робіт. Також представниця Нацкомісії повідомила, що структура іспиту для на знання державно мови для осіб, які хочуть отримати громадянство України, не зміниться.

Нагадаємо, з 16 липня в Україні можна зареєструватися на іспит на рівень знання української мови. Сам іспит розпочався з 19 липня, раніше він тривав дві години.