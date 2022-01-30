 В Єгипті до смертної кари засудили десятьох ″братів-мусульман″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.01.2022

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Новини

В Єгипті до смертної кари засудили десятьох "братів-мусульман"

До смертної кари засудили десятьох членів руху "Брати-мусульмани", яких обвинувачують у нападі на поліцію в 2015 році.

Охорона біля будівлі суду в Єгипті (архівне фото)

Охорона біля будівлі суду в Єгипті (архівне фото)

Єгипетський суд виніс смертні вироки десятьом членам забороненого в країні руху "Брати-мусульмани". Їх звинуватили у численних інцидентах насильства проти поліції в 2015 році, коли спостерігався сплеск нападів на сили безпеки.

Рішення суду є попередніми і має бути затверджене великим муфтієм - вищою духовною особою в країні. Остаточні вердикти мають винести 19 червня. Смертна кара цивільним засудженим у Єгипті призначається через повішення.

З 10 чоловіків дев'ять перебували під вартою, а одного засудили заочно, повідомляє агенція AFP. Події, у яких звинувачують чоловіків, трапилися після усунення від влади внаслідок військового путчу президента Єгипту Мухаммеда Мурсі в 2013 році. Тоді внаслідок заворушень загинули вісім правоохоронців, близько 800 протестувальників. За даними уряду, багато протестувальників були озброєні.

Рух "Брати-мусульмани"

Організація "Брати-мусульмани" була заснована в 1928 році, називаючи себе основним опозиційним рухом в Єгипті. Вона постійно заперечує причетність до насильницьких дій у країні.

Цей рух у Єгипті оголосили терористичною організацією та заборонили їхню діяльність після усунення Мурсі у 2013 році.  Мурсі вважався першим президентом країни, обраним демократичним шляхом після повалення режиму Хосні Мубарака у 2012 році. 

Масові страти у Єгипті

За даними правозахисників, понад 1400 прихильників Мурсі стратили, ще більше 40 тисяч ув'язнили. Нинішньому правителю Єгипту Абделю Фаттаху аль-Сісі закидають проведення ще репресивнішої політики, ніж за часів Мубарака. За даними Amnesty International, Єгипет у 2021 році став третім у світі за кількістю відомих страт, перші дві позиції займають Китаю та Іран.

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