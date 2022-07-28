В Україні виявили новий різновид штаму коронавірусу "Омікрон"

У Чернівецькій області виявили новий для України різновид штамукоронавірусу "Омікрон" - ВА.5, повідомляють у МОЗ. Наразі зафіксовано сім випадків захворювання. Як зазначають у міністерстві, ранішев Україні фіксували лише різновиди ВА.1 та ВА.2 цього штаму.

Новий різновид

Як повідомляє МОЗ, підтип BA.5 штаму Омікрон був вперше виявлений у Південній Африці у зразку, відібраному 25 лютого 2022 року.

У травні цього року у Європейському центрі контролю та профілактики захворювань назвали підтипи ВА.4 та ВА.5 "такими, що викликають занепокоєння".

Станом на 17 липня, як зазначають у МОЗ підтип ВА.5 штаму "Омікрон" виявляють у понад 75% зразків пацієнтів із COVID-19 у США та майже у 80% зразків у Великобританії.

У середньому цей підтип розповсюджується в країнах Європи на 50% швидше у порівнянні із підтипом ВА.2, який поширювався цієї зими - одразу після первинного штаму "Омікрон".

Читайте також: Омікрон та нові варіанти коронавірусу. Європу знову закриють?

Захворюваність на COVID-19 у Європі та Африці падає, в Азії зростає - ВООЗ

Захворюваність на коронавірусну хворобу за минулий тиждень практично не змінилася, смертність серед людей із COVID-19 також залишилася на колишньому рівні, йдеться в щотижневому епідемічному бюлетені Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Як зазначають у бюлетені, у період з 18 до 24 липня захворюваність на коронавірус впала в Європі, Америці та Африці на 24%, 12% та 44% відповідно. В інших регіонах захворюваність зросла, найбільше - у регіоні західної частини Тихого океану - на 52%.

Загалом за тиждень у всьому світі діагностували понад 6,6 млн нових випадків COVID-19.

За весь період пандемії у світі виявили понад 567 млн випадків зараження коронавірусом та понад 6,3 млн смертей серед інфікованих.