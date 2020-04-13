В Україні втричі збільшено кількість тестувань на коронавірус - міністр

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив, що в Україні втричі збільшено кількість тестувань на коронавірус, щоб максимально виявляти інфікованих. Інформацію про це в понеділок, 13 квітня, поширило міністерство охорони здоров'я.

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За даними урядовця, нині щодня методом ПЛР (полімеразна ланцюгова реакція. - Ред.) тестують від 2,5 до 3 тисяч осіб. Раніше в Україні проводили до однієї тисячі тестів на коронавірус на добу, визнають у відомстві.

За новим алгоритмом в Україні тестують всіх пацієнтів, у яких є запалення легень, та всіх контактних осіб. Всі ці дії спрямовані на те, щоб максимально виявляти хворобу і вживати відповідних заходів, запевняють у МОЗ.

Нагадаємо, раніше цього дня повідомлялося про 3102 підтверджених випадки COVID-19. Усього в Україні досліджено 32496 зразків на нову коронавірусну інфекцію методом ПЛР. Протягом 12 квітня отримано 325 повідомлень про нові підтверджені випадки, наголошували в Центрі громадського здоров'я.