Коронавірус в Україні: за добу виявлено 325 інфікованих, померли десятеро

В Україні за останню добу виявлено 325 нових осіб, інфікованих коронавірусом SARS-CoV-2, померло від викликаної ним хвороби COVID-19 десять людей. Про це вранці у понеділок, 13 квітня, повідомило міністерство охорони здоров'я (МОЗ) України.

Загалом в Україні на даний момент було зафіксовано 3 102 випадки інфікування новим коронавірусом. Найбільше інфікованих людей у Києві - 495. На другій позиції Чернівецька область із 462 випадками COVID-19, а на третій - Івано Франківська область з 300 випадками.

Від хвороби загалом одужали 97 людей, з них двоє дітей. Внаслідок ускладнень, викликаних хворобою, померли 93 людини, з них 47 чоловіків та 46 жінок. Серед померлих переважають особи віком від 50-ти років (86 відсотків), повідомляють в українському МОЗ.

Попри заклики влади не виходити з дому, протягом 12 квітня, коли в Україні відзначали Вербну неділю, в багатьох церквах зібрались натовпи людей для участі в богослужіннях, повідомили українські ЗМІ. Предстоятель Православної церкви України Епіфаній закликав українців залишатися вдома на Великдень, який християни східного обряду відзначитимуть наступної неделі.