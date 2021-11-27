В Україні від роботи відсторонили майже три тисячі невакцинованих вчителів

В Україні від роботи відсторонили 2,8 тисячі невакцинованих від COVID-19 педагогів. Проце повідомив міністр освіти та науки Сергій Шкарлет у суботу, 27 листопада.

"На жаль, є вчителі, відсторонені від роботи. За оперативною інформацією департаментів освіти і науки, це 2,8 тисячі педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти. Найбільше таких на Рівненщині та Київщині - 384 і 281 особа відповідно", - написав він у Telegram.

Вакцинувалися більше 96 відсотків освітян

За інформацією міністра, зараз в Україні однією дозою щепилися 96,5 відсотка працівників закладів загальної середньої освіти. Повний курс вакцинації пройшли вже понад 563 тисячі людей - це понад 86 відсотків від загальної кількості.

Найбільше повністю вакцинованих освітян у Луганській (94,3 відсотка), Сумській (93,9 відсотка), Донецькій (93,8 відсотка), Черкаській (93,7 відсотка) і Харківській (93,5 відсотка) областях. У Києві днями рівень охоплення вчителів щепленнями зріс на 1,7 відсотка.

При цьому через відсутність стовідсоткового охоплення щепленнями в "червоних" зонах України дистанційно працюють 1,2 тисячі шкіл.

За даними Державної служби статистики, в Україні на 2021 рік налічується 14 тисяч закладів середньої освіти, де працюють близько 440 тисяч вчителів.

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Профспілки - проти

Із 8 листопада в Україні на період дії карантину невакцинованих працівників освітньої сфери відсторонюють від роботи без збереження заробітної плати. Виняток становлять люди, які мають абсолютні протипоказання до проведення щеплення. Серед них - анафілактична реакція на першу дозу вакцини та гострі захворювання з підвищенням температури.

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Рішення про відсторонення від роботи освітян критикують у профспілці працівників освіти і науки України. Голова профспілки Георгій Труханов називає його "рекетом стосовно вчителів" і виступає за проведення роз'яснювальної роботи про необхідність вакцинації, а не за примус.

Водночас у міністерстві охорони здоров'я критично реагують на заяви профспілок. У відомстві неодноразово наголошували, що вакцинація від коронавірусу є найбільш ефективним способом захисту від госпіталізацій та важкого перебігу COVID-19. "Профспілки хочуть право на роботу, а я хочу забезпечити право на життя", - зазначає очільник МОЗ Віктор Ляшко.