 В Україні хочуть відновити в 2021 році міністерство аграрноі політики | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 16.12.2020

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Новини

В Україні хочуть відновити в 2021 році міністерство аграрноі політики

В Україні наступного року збираються відновити міністерство аграрноі політики. За словами глави українського уряду Дениса Шмигаля, зараз тривають дискусії з депутатами щодо призначення профільного міністра.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив про наміри відновити мінагрополітики

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив про наміри відновити мінагрополітики

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у середу, 16 грудня, заявив, що на початку 2021 року очікується відновлення міністерства аграрної політики.

Про це він повідомив на засіданні Кабінету Міністрів, передають Українські Новини. "На початку наступного року можна очікувати, що відбудеться створення повноцінного аграрного міністерства", - сказав Шмигаль, передає агентство "Українські новини".

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З його слів, зараз тривають дискусії з депутатами щодо призначення профільного міністра.

Нагадаємо, раніше депутат Верховної Ради від фракції "Голос" Ярослав Железняк заявив, що фракція "Слуга народу" має намір розглянути кандидатуру керівника Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру Романа Лещенка на посаду міністра аграрної політики.

У лютому колишній міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов розглядав можливість виведення міністерства аграрної політики з міністерства економіки після завершення земельної реформи.

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