В Україні хочуть відновити в 2021 році міністерство аграрноі політики

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у середу, 16 грудня, заявив, що на початку 2021 року очікується відновлення міністерства аграрної політики.

Про це він повідомив на засіданні Кабінету Міністрів, передають Українські Новини. "На початку наступного року можна очікувати, що відбудеться створення повноцінного аграрного міністерства", - сказав Шмигаль, передає агентство "Українські новини".

Читайте також: Міністерства економічного розвитку та аграрної політики об'єднають - Милованов

З його слів, зараз тривають дискусії з депутатами щодо призначення профільного міністра.

Нагадаємо, раніше депутат Верховної Ради від фракції "Голос" Ярослав Железняк заявив, що фракція "Слуга народу" має намір розглянути кандидатуру керівника Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру Романа Лещенка на посаду міністра аграрної політики.

У лютому колишній міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов розглядав можливість виведення міністерства аграрної політики з міністерства економіки після завершення земельної реформи.