В Україні дітям із малозабезпечених родин виділять по 2 тисячі гривень

В Україні дітям із багатодітних малозабезпечених родин до 1 вересня виділять по 2 тисячі гривень на підготовку до навчання. Про це у вівторок, 27 липня, повідомив прессекретар президента Сергій Никифоров.

"За ініціативою Володимира Зеленського уряд зараз готує постанову до 1 вересня про виділення допомоги малозабезпеченим багатодітним родинам. Зрозуміло, що таким сім'ям найскладніше готувати дітей до 1 вересня. І щоб полегшити їм підготовку до навчання, уряд готовий виділити їм допомогу - по 2 тисячі гривень на дитину", - сказав він.

За підрахунками, таких дітей є загалом до 150 тисяч. Тому на це передбачили близько 300 мільйонів гривень. За словами Никифорова, відповідна постанова зараз проходить останнє узгодження та приготування, але вона має з'явитись дуже швидко.

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