 Чому німецькі батьки бояться відпускати дітей одних до школи | Музика й кіно, література й мистецтво з Німеччини | DW | 17.02.2020

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Культура й стиль життя

Чому німецькі батьки бояться відпускати дітей одних до школи

Як дітям найкраще добиратися до школи, особливо якщо вона близько від дому? Пішки? На велосипеді? Чому ж дуже багато батьків у Німеччині везуть їх до школи машиною?

Дитина переходить дорогу на шляху до школи

Коли ведеш дитину вранці до школи, часто чуєш суперечки дітей із батьками. Першокласники переконують тата чи маму, що вони вже самі в змозі дійти до школи. І багато хто справді може робити це сам, особливо якщо школа неподалік від дому: пішки, на велосипеді або самокаті. Головне: без допомоги батьків!

Чого бояться німецькі батьки

А що німецькі батьки? Як показують опитування німецького автомобільного клубу ADAC, 80 відсотків батьків у Німеччині відчувають страх, якщо їхня дитина перших чотири роки йде в школу без супроводу дорослих. Підтвердження цієї статистики легко можна знайти, поспілкувавшись з батьками школярів. "Ми живемо в двохстах метрах від школи, але мені все ж таки страшно відпускати доньку одну до школи. Машин вранці дуже багато. І я категорично не згодна з тим, що першокласники повинні привчатися до такої самостійності вже з перших місяців, хоча донька просить відпускати її одну. У нас щоранку йдуть дискусії з цього приводу", - розповідає Христина.

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Вона живе у порівняно тихому районі приватних особняків на півдні Бонна. А кожен третій школяр у Німеччині щодня долає мінімум два кілометри дорогою до школи. Але незалежно від відстані, батьків хвилює звичайно безпека дітей: інтенсивний дорожній рух, недостатнє освітлення в зимовий час вранці, велика кількість перехресть… Небезпечні ситуації на дорозі, ДТП, - це не єдині загрози, які не дають спокійно спати німецьким батькам. Бувають й інші побоювання: що на дитину скоять напад, що її викрадуть.

Школярі в Берліні йдуть до школи

Німецькі батьки не дуже поспішають відпускати дітей до школи самих

А що каже офіційна статистика? За даними Федерального статистичного відомства, у 2018 році в Німеччині було зареєстровано понад 109 тисяч нещасних випадків різного ступеня тяжкості, що сталися дорогою до шкіл, з них 25 - зі смертельними наслідками. І хоча кількість нещасних випадків (які враховують, наприклад, і вивихи, якщо дитина посковзнулася та впала) з кожним роком стає дедалі менше, все одно це викликає тривогу.

"Разом з тим, найбільшій небезпеці діти наражаються в містах дорогою до школи не тоді, коли вони йдуть пішки, а коли їдуть із батьками на машині", - підкреслює Клаудія Нойман (Claudia Neumann) з німецької гуманітарної організації Deutsches Kinderhilfswerk.

Усі питання, пов’язані з освітою, в Німеччині вирішуються на земельному рівні. Тому правила, рекомендації, офіційні документи можуть відрізнятися в різних федеральних землях. Що стосується питання щодо того, як краще добиратися до школи, то тут у всіх земель є одна загальна рекомендація: краще добиратися пішки. Діти дорогою до школи встигають остаточно прокинутися, це підвищує їхню концентрацію на уроці, аргументують експерти. Є навіть спеціальний день - 22 вересня - "Пішки до школи", який відзначається не тільки в Німеччині, але й по всьому світу. Deutsches Kinderhilfswerk цей день відзначає особливо широко. "Ми, звичайно, не пропонуємо всім одне рішення, - каже Клаудія Нойман. - Батькам необхідно самостійно визначити, чи готова їхня дитина до того, аби самостійно ходити до школи. Ми просимо відмовитися від автомобіля, якщо це можливо. Прогуляйтеся з дитиною вранці перед школою, якщо відстань дозволяє. Крок за кроком привчайте дитину до самостійності".

Ще одна обставина, яка об’єднує багато шкіл у Німеччині - проблема так званих "батьківських таксі", тобто приватних машин, на яких батьки привозять дітей до школи. Вранці шляхи біля шкіл забиті, не кажучи вже про стоянки. Тому в Німеччині дедалі частіше обладнують спеціальні місця, де можна зупинитися і висадити дитину - неподалік від шкіл, але не зовсім поруч. Від цієї стоянки діти вже спокійно йдуть пішки.

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"За останні десятиліття ситуація з "батьківськими таксі" змінилася на гірше, - констатує Клаудія Нойман. - Раніше бачити дитину, яка йшла до школи пішки, було звичним явищем. Сьогодні дедалі частіше дітей до школи привозять батьки. Це ускладнює рух перед школою. Машини створюють небезпечні ситуації".

Обговорюйте з дитиною конкретні небезпечні ситуації

Загальна рекомендація, яку можна знайти в численних брошурах навчальних закладів, - за можливістю відмовитися від ідеї привозити дитину до школи автомобілем. Краще ходити пішки, а якщо це складно через велику відстань - пересісти на велосипед. Експерти ADAC дають практичні й прості поради батькам. До дороги в школу дитину треба готувати, і робити це краще на канікулах. Необхідно навести та обговорити конкретні приклади небезпечних ситуацій - наприклад, на перехрестях.

Спочатку дорогою до школи дитину необхідно обов’язково супроводжувати комусь із батьків, а потім поступово послаблювати контроль, але водночас продовжувати стежити (можна здалеку), як дитина може впоратися з поставленим перед нею завданням. І ще дві не менш цінних поради. Поміняйтеся ролями, тобто попросіть дитину довести вас до школи. І друга: не сваріть її, постійно застерігаючи про небезпеку, краще більше хваліть, якщо ви бачите, що дитина намагається зробити все правильно.

Бетті, мама другокласниці, щоранку супроводжує доньку на велосипеді. Хоча робить вона це непомітно, адже Каті категорично проти того, щоби її супроводжували дорослі. Тепер щоранку вона зустрічається зі своїми однокласниками біля будинку. Діти одягнені в спеціальні "світлові" жилетки, на голові - обов'язковий шолом. Дотримуючись порад експертів, батьки намагаються давати дітям світлі куртки: так їх легше помітити на дорозі. І навіть, при дотриманні всіх запобіжних заходів Бетті хвилюється: "Вони ще такі маленькі. Їх майже не видно, коли сидиш за кермом великого автомобіля. Мені страшно відпускати доньку одну, тому я їду на велосипеді паралельними вулицями, щоби переконатися в тому, що дитина доїхала до школи".

"Якщо порівняти малюнки дітей на тему "Моя дорога до школи", то відразу можна побачити різницю. Діти, яких привозять на машині, малюють лінії від "А" до "Б". Будинок, школа, - усе, як правило, чорно-біле. Праворуч і ліворуч нічого не відбувається. Тоді як у дітей, які йдуть до школи пішки, - малюнки кольорові та докладні. Кіоск, де продаються солодощі, бібліотека, дитячий майданчик, бабуся-сусідка у вікні… Зовсім інше сприйняття. Ці малюнки показують наочно, чого ми позбавляємо наших дітей", - підкреслює експертка.

  • вибір імені для дитини нелегкий для всіх батьків (Foto: picture-alliance/dpa/J. Stratenschulte)

    Виховання дітей: про що сперечаються батьки в Німеччині

    Ім'я дитини: традиційне чи незвичне?

    Вибір імені - мов вибір татуювання, тільки для іншої людини. Для деяких батьків ім'я малюка - спосіб підкреслити власну ідентичність, але з наслідками цього рішення житиме дитина. У будь-якому разі не варто критикувати вибір молодих батьків. До речі, найпопулярнішими дитячими іменами 2017 року в Німеччині були Марі та Максиміліан.

  • Грудне годування у громадських місцях Грудне годування в Німеччині доволі поширене, хоча й не всі мами прикладають своїх немовлят до грудей. Зазвичай німці не мають жодних проблем із оголеністю. Для більшості грудне годування в громадському місці - теж нормально. Закону, який би визнавав таке право матерів, немає. Тому в деяких кафе за бажанням гостей публічне годування забороняють. В інших, навпаки, дозволяють.

    Виховання дітей: про що сперечаються батьки в Німеччині

    Грудне годування у громадських місцях

    Грудне годування в Німеччині доволі поширене, хоча й не всі мами прикладають своїх немовлят до грудей. Зазвичай німці не мають жодних проблем із оголеністю. Для більшості грудне годування в громадському місці - теж нормально. Закону, який би визнавав таке право матерів, немає. Тому в деяких кафе за бажанням гостей публічне годування забороняють. В інших, навпаки, дозволяють.

  • Годувати грудьми: так, але як довго? Ще одна тема, на яку сперечаються батьки в Німеччині. Жінка, яка прикладає до грудей ще трирічну дитину, - радше рідкість. Чимало матусь намагаються припинити грудне годування, коли повертаються до роботи. Немовлятам при цьому часто немає ще й року. Деякі жінки вважають материнське молоко ідеальним харчуванням, яке слід давати дитині якомога довше.

    Виховання дітей: про що сперечаються батьки в Німеччині

    Годувати грудьми: так, але як довго?

    Ще одна тема, на яку сперечаються батьки в Німеччині. Жінка, яка прикладає до грудей ще трирічну дитину, - радше рідкість. Чимало матусь намагаються припинити грудне годування, коли повертаються до роботи. Немовлятам при цьому часто немає ще й року. Деякі жінки вважають материнське молоко ідеальним харчуванням, яке слід давати дитині якомога довше.

  • Який дитсадок обрати Після того як мама й тато повертаються з декретної відпустки, час вирішити: до якого дитсадка записати малечу? Поки одні сім'ї тішаться, якщо дитсадок є поблизу домівки, інші вже думають про майбутню школу. Дітки, яких планують віддати до вальдорфської школи, часто відвідують і вальдорфський дитсадок.

    Виховання дітей: про що сперечаються батьки в Німеччині

    Який дитсадок обрати

    Після того як мама й тато повертаються з декретної відпустки, час вирішити: до якого дитсадка записати малечу? Поки одні сім'ї тішаться, якщо дитсадок є поблизу домівки, інші вже думають про майбутню школу. Дітки, яких планують віддати до вальдорфської школи, часто відвідують і вальдорфський дитсадок.

  • Щеплення: так, ні, які? 96 відсотків дітей у Німеччині мають щеплення (дані Організації економічного співробітництва та розвитку). Деякі німецькі дослідження показали нижчий результат. Факт лишається фактом: батьки гаряче сперечаються про щеплення. Одні не вважають це проблемою, інші називають необхідністю, а треті рішуче відхиляють. Переконувати їх дуже важко.

    Виховання дітей: про що сперечаються батьки в Німеччині

    Щеплення: так, ні, які?

    96 відсотків дітей у Німеччині мають щеплення (дані Організації економічного співробітництва та розвитку). Деякі німецькі дослідження показали нижчий результат. Факт лишається фактом: батьки гаряче сперечаються про щеплення. Одні не вважають це проблемою, інші називають необхідністю, а треті рішуче відхиляють. Переконувати їх дуже важко.

  • Немовля кричить. Заспокоїти чи ігнорувати? Немовля щоночі кілька разів прокидається і позбавляє батьків сну. У США матусі й татусі охоче користуються методом Фербера. Книжка Кожна дитина може навчитися спати стала бестселером у Німеччині. Суть: хай немовля кричить, поки не стомиться і засне самостійно. Для деяких батьків це порятунок, для інших - радше спосіб тортур.

    Виховання дітей: про що сперечаються батьки в Німеччині

    Немовля кричить. Заспокоїти чи ігнорувати?

    Немовля щоночі кілька разів прокидається і позбавляє батьків сну. У США матусі й татусі охоче користуються методом Фербера. Книжка "Кожна дитина може навчитися спати" стала бестселером у Німеччині. Суть: хай немовля кричить, поки не стомиться і засне самостійно. Для деяких батьків це порятунок, для інших - радше спосіб тортур.

  • Методи виховання Батьки, які проти тренування сну за методом Фербера, нерідко є прихильниками Attachment Parenting - філософії виховання американського педіатра Вільяма Сірса, яка орієнтується на потреби дитини. Матусям і татусям радять багато носити дитину і спати поруч із нею. Тож іще одне суперечливе питання: немовля має спати в колисці чи в ліжку батьків?

    Виховання дітей: про що сперечаються батьки в Німеччині

    Методи виховання

    Батьки, які проти тренування сну за методом Фербера, нерідко є прихильниками "Attachment Parenting" - філософії виховання американського педіатра Вільяма Сірса, яка орієнтується на потреби дитини. Матусям і татусям радять багато носити дитину і спати поруч із нею. Тож іще одне суперечливе питання: немовля має спати в колисці чи в ліжку батьків?

  • Одно- чи багаторазові підгузки Так, у Німеччині сперечаються навіть про підгузки. Дехто використовує багаторазові, які можна прати. Інші купують одноразові памперси. Немовлят без підгузків у Німеччині побачиш дуже рідко, їхні батьки точно заслуговують на приз за батьківську активність.

    Виховання дітей: про що сперечаються батьки в Німеччині

    Одно- чи багаторазові підгузки

    Так, у Німеччині сперечаються навіть про підгузки. Дехто використовує багаторазові, які можна прати. Інші купують одноразові "памперси". Немовлят без підгузків у Німеччині побачиш дуже рідко, їхні батьки точно заслуговують на приз за батьківську активність.

  • Кашка: домашня чи з супермаркету Активні батьки готують кашку для малечі власноруч із біологічно чистих продуктів. Дитячий посуд - тільки той, що можна повторно використати, а слинявчики - з еко-тканин. На тих, хто годує дитину кашкою з баночки з супермаркету, дивляться критично.

    Виховання дітей: про що сперечаються батьки в Німеччині

    Кашка: домашня чи з супермаркету

    Активні батьки готують кашку для малечі власноруч із біологічно чистих продуктів. Дитячий посуд - тільки той, що можна повторно використати, а слинявчики - з еко-тканин. На тих, хто годує дитину кашкою з баночки з супермаркету, дивляться критично.

  • Діти і гаджети Навіть для дуже маленьких дітей існують телепрограми і мобільні застосунки. Деякі однорічні малюки вміють гортати світлини на смартфоні. Як довго і з якого віку діти можуть користуватися медіа - постійно актуальна тема для німецьких родин. Майже всі батьки контролюють дитяче сидіння перед телевізором чи зі смартфоном, але водночас тішаться вільним хвилинам завдяки електронним дитячим іграшкам.

    Виховання дітей: про що сперечаються батьки в Німеччині

    Діти і гаджети

    Навіть для дуже маленьких дітей існують телепрограми і мобільні застосунки. Деякі однорічні малюки вміють гортати світлини на смартфоні. Як довго і з якого віку діти можуть користуватися медіа - постійно актуальна тема для німецьких родин. Майже всі батьки контролюють дитяче сидіння перед телевізором чи зі смартфоном, але водночас тішаться вільним хвилинам завдяки електронним дитячим іграшкам.

  • Діти й ласощі Матусі й татусі в Німеччині сприймають батьківство дуже серйозно. Ще один доказ цього: солодке дітям дають із певного віку. І це в країні, де старші дітки влітку майже щодня їдять морозиво! Втім, коли з'являється друга дитина, більшість батьків сприймають усе спокійніше. Чимало високих принципів вони вже випробували й відкинули.
    ще до теми

    Виховання дітей: про що сперечаються батьки в Німеччині

    Діти й ласощі

    Матусі й татусі в Німеччині сприймають батьківство дуже серйозно. Ще один доказ цього: солодке дітям дають із певного віку. І це в країні, де старші дітки влітку майже щодня їдять морозиво! Втім, коли з'являється друга дитина, більшість батьків сприймають усе спокійніше. Чимало "високих принципів" вони вже випробували й відкинули.

    Автор: Елізабет Ґренір, Аніта Грабська


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