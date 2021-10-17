 У Росії від отруєння метиловим спиртом загинули 18 людей | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.10.2021

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Новини

У Росії від отруєння метиловим спиртом загинули 18 людей

На одному з ринків російського Єкатеринбурга на розлив продавали сурогатний алкоголь з метиловим спиртом, від вживання якого загинули 18 людей, заявили в Слідчому комітеті РФ.

Отруйний алкоголь продавали на одному з ринків Єкатеринбурга (архівне фото)

Отруйний алкоголь продавали на одному з ринків Єкатеринбурга (архівне фото)

У російському Єкатеринбурзі за останні кілька днів 18 осіб померли унаслідокотруєння метиловим спиртом, який містився у придбаних на одному з ринків міста алкогольних напоях. Про це повідомила в суботу, 16 жовтня, пресслужба регіонального управління Слідчого комітету РФ.

"За версією слідства, в період з 7 по 14 жовтня 2021 року на території Чкаловського району міста Єкатеринбурга декількома особами була збута громадянам спиртовмісна рідина (метиловий спирт), що становить небезпеку для життя і здоров'я споживачів. У результаті вживання зазначеної рідини загинули 18 осіб" , - йдеться у повідомленні. Покарання за такі дії становить до 10 років позбавлення волі. 

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За даними поліції, правоохоронці встановили і затримали двох підозрюваних - місцевих жителів, які, за інформацією слідства, поширювали отруйну рідину. Наразі проводяться подальші слідчі дії для встановлення обставин збуту спирту, кола зв'язків підозрюваних та точної кількості постраждалих.

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На початку жовтня відбулося масове отруєння сурогатним алкоголем в Оренбурзькій області Росії. Загалом постраждали 67 осіб, 35 з них загинули. Як стало відомо, спирт, яким вони отруїлися, використовувався для виробництва засобів проти корозії. За кількістю жертв це найбільше масове отруєння підробленим алкоголем у Росії після отруєння метанолом в Іркутській області п'ять років тому, коли постраждали 123 людини.

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