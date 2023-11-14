В РФ вбивцю Політковської випустили воювати проти України

Засуджений за вбивство Анни Політковської Сергій Хаджикурбанов був помилуваний через участь у війні проти України. Рідні журналістки вважають це свавіллям і наругою над пам'яттю.

Сергій Хаджикурбанов, засуджений за організацію вбивства російської журналістки Анни Політковської у 2006 році, отримав помилування від влади РФ після того, як пішов воювати проти України, повідомило у вівторок, 14 листопада, "РБК".

За словами його адвоката, Хаджикурбанов спочатку зголосився піти на війну як ув'язнений, а за якийсь час - був помилуваний та уклав контракт з міністерством оборони РФ. Захисник стверджує, що Хаджикурбанову "одразу запропонували командну посаду", оскільки він працював у спецназі у 1990-х.

Рідні Політковської: свавілля і наруга над пам'яттю

Після оприлюднення інформації про помилування організатора вбивства колеги та рідні Анни Політковської розкритикували це рішення. "Це - жахливий факт несправедливості та свавілля, наруга над пам'яттю людини, убитої за свої переконання та виконання професійного обов'язку", - йдеться у їхній заяві, оприлюдненій на сайті "Новой газеты", де працювала журналістка.

Вони зазначили, що шукати справедливості в РФ безглуздо і вимагати "нема від кого".

"А вбивці робитимуть те, що вони звикли, знущаючись над жертвами, їхніми родичами та друзями, свідками, судом, законом і державою, яка виявилася настільки слабкою, що звернулася до них за допомогою та поблажливістю", - наголошується в заяві.

Вбивство Політковської і вирок Хаджикурбанову

Анну Політковську застрелили дев'ятьма пострілами в жовтні 2006-го року в ліфті її будинку. Цей злочин став одним із найрезонансніших нападів на журналістів в РФ в 2000-х.

Хоча підозрюваних у вбивстві затримали ще 2007 році, вирок у справі був оголошений лише у 2014 році, після третього судового розгляду. На першому процесі підсудних виправдали, а другий - припинився після розпуску колегії присяжних.

Сергія Хаджикурбанова, який на момент вбивства працював в російських органах внутрішніх справ, засудили до 20 років ув'язнення. Втім, близькі Політковської не вважали злочин розкритим і наполягали на продовженні розслідування, оскільки замовника так і не встановили.