В Орську прорвало другу дамбу, зупинено роботу місцевого НПЗ

До ранку 7 квітня в Орську затопило понад 6600 будинків. Ще один прорив дамби стався в районі селища Нікель.

На тлі критичної ситуації з повінню , що трапилася в Оренбурзькій області РФ через паводки, у регіоні вводять режим надзвичайної ситуації федерального характеру. Про це оголосив глава МНС Росії Олександр Куренков, який прибув у зону лиха в неділю, 7 квітня. Увечері 6 квітня в області стався новий прорив дамби - цього разу в районі селища Нікель біля міста Орськ.

Місцевий нафтопереробний завод "Орськнафтооргсинтез", який є одним з провідних НПЗ Росії, призупинив роботу, "щоб уникнути екологічних ризиків і для дотримання техніки безпеки".

"Загалом паводкові процеси в Оренбуржжі поки не знижують темп", - повідомили в регіональному уряді.

Затоплена вулиця в Орську Фото: Yegor Aleyev/IMAGO/ITAR-TASS

Ситуація в Оренбурзькій області критична

Місцева влада оцінює ситуацію Орську як критичну. Уранці 7 квітня у пресслужбі губернатора й уряду регіону заявили, що паводкова ситуація в Оренбурзькій області "розвивається за найгіршим сценарієм".

"На території області в 87 населених пунктах і 13 садових товариствах залишаються затопленими понад 6 тисяч житлових будинків, 9 тисяч присадибних ділянок і 40 низьководних мостів. Евакуйовано понад 4 тисячі осіб, зокрема 885 дітей", - зазначив глава МНС РФ Куренков.

Як пише Telegram-канал Baza, у зв'язку з надзвичайною ситуацією в місті Орську загинуло четверо людей: за даними місцевої влади, "двоє померли від серцевого нападу, одна людина загинула природною смертю, ще одна вчинила суїцид".

Масштаби затоплення у Орську, 6 квітня Фото: Sergei Medvedev/TASS/dpa/picture alliance

Усі школи в Орську переведені на дистанційне навчання.

Загроза повені також є в Курганській області. Місцевих жителів закликали бути готовими до евакуації.