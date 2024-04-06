Росіян евакуюють з Орська: прорвало дамбу

Росіян евакуюють з Орська: прорвало дамбу6 квітня 2024 р.
Після прориву дамби в Орську - другому за величиною місті Оренбурзької області РФ - вода продовжує прибувати в стару частину міста, де розташований переважно приватний сектор.
За даними міністерства надзвичайних ситуацій Росії, до ранку суботи, 6 квітня, в Орську затоплені понад 2400 житлових будинків і більше 3000 прибудинкових територій.
Під час патрулювання підтопленого району екстрені служби виявили тіла трьох загиблих.
З Орська евакуювали понад 700 осіб і продовжують вивозити жителів за допомогою плавзасобів. Населення міста - 200 тисяч.
За повідомленням місцевої влади, в Оренбурзькій області затоплені більше 2,5 тисячі будинків і майже 7000 присадибних ділянок. Евакуйовані понад чотири тисячі жителів.
Паводки в Челябінській області РФ
На тлі паводку ввечері 5 квітня влада Челябінської області РФ оголосила екстрену евакуацію Фершампенуаза - районного центру Нагайбацького району, а також надзвичайну ситуацію ще в двох районах.
У цій області змило один з мостів, а в селі Париж пошкодило газопровід.
Слідчий комітет РФ відкрив справу за статтями про недбалість і порушення правил безпеки під час будівельних робіт. Обласна прокуратура назвала причиною прориву греблі несвоєчасно вжиті заходи, спрямовані на утримання в належному технічному стані.
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