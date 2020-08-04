В ООН закликали уряд України не міняти "пакунок малюка" на 5 тисяч гривень

Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) закликав уряд Українизберегти програму підтримки сімей з дітьми - "пакунок малюка" - замість монетизації одноразової натуральної допомоги.

"Ми закликаємо уряд продовжити програму "пакунок малюка", яка підтримує сім'ї новонароджених в усій Україні. Абсолютна більшість батьків підтримують цю ініціативу і відзначають її вплив на власний бюджет. "Пакунок малюка" може стати ефективним інструментом підтримки вразливих сімей у ці непрості часи", - цитує главу представництва ЮНІСЕФ в Україні Лотту Сильвандер пресслужба фонду у понеділок, 3 серпня.

Згідно з проведеним опитуванням ЮНІСЕФ, позитивний вплив програми на сімейний бюджет відчули 79 відсотків сімей з дітьми. Майже половині (49 відсоткам) одержувачів "пакунка малюка" вдалося істотно заощадити на покупці товарів для немовляти на перших місяцях життя.

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У фонді зазначили, що за два роки кількість предметів в пакунку зросла в 2,5 рази. "Якщо у 2018 році лише 35 відсотків батьків надавали перевагу пакунку перед грошовою виплатою, то тепер 8 із 10 сімей хочуть отримувати допомогу саме у натуральному вигляді. Аналітика ЮНІСЕФ підтверджує і економічну ефективність пакунків малюка для сімейного бюджету. Фінансова вартість товарів із пакунку малюка обійдеться батькам дорожче на 50-200 відсотків", - йдеться в повідомленні.

Проєкт "пакунок малюка" запроваджений з вересня 2018 року спільно з Дитячим фондом ООН ЮНІСЕФ з метою забезпечити новонароджених і молодих мам усім необхідним у перші місяці після пологів (памперси, одяг, білизна, засоби гігієни тощо - загалом 60 предметів і виробів).

Монетизація "пакунку малюка" і ... підозри в корупції

Наприкінці липня уряд України запустив пілотний проєкт монетизації одноразової натуральної допомоги на дітей "пакунок малюка" в 2020-2021 роках.

Зокрема, даним рішенням була введена цільова компенсаційна виплата замість натуральної допомоги на дітей "пакунок малюка" в розмірі 5 тисяч гривень. У громадян, у яких народилася дитина, в "Приватбанку" буде відкритий рахунок із спеціальним режимом використання, буде видана спеціальна соціальна картка. Кошти можна буде витрачати тільки на придбання дитині одягу, взуття, засобів гігієни та догляду за новонародженими.

Критики підозрюють, що монетизація "пакунку малюка" має під собою корупційну складову, адже придбати дитячі товари та товари для породіль можна буде лише в певних магазинах.

Зокрема, про корупційну складову в рішенні монетизувати допомогу породіллям завив ексміністр соцполітики України Андрій Рева.

"У 2018 році проєкт бейбі-бокс ми вводили з метою стимулювання відповідального батьківства. Загалом таких пакетів було роздано 500 тисяч. Раніше закупівлею займалися ЮНОПС - підрозділ ЮНІСЕФ. Із ними працювали обласні департаменти соціального захисту. "Пакунок малюка" коштував близько 4 тисяч гривень, але якщо взяти в роздрібній торгівлі, це - 7 тисяч грн. Тобто завдяки оптовій закупці це вийшло дешевше для державного бюджету", - пояснив Рева в ефірі одного з телеканалів.

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"Починаючи з січня 2019 року, від великого розуму "самокатники" передали закупівлю державному підприємству. До липня вони тендер провести не змогли. Бейбі-бокси закінчилися і уряд вирішив монетизувати (видачу "пакунків малюка" - Ред.). Це буде картка, з якою можна піти в конкретно визначений магазин і лише там можна купити певний товар. А причиною зірваного тендера було те, що фірму, яка постачала рік (вміст бейбі-боксів - Ред.) за договором із ЮНОПС, не допустили до тендера, бо вона не відповідає їхнім (новим - Ред.) кваліфікаційним вимогам. Що ми бачимо? Ми бачимо корупційний інтерес у всіх цих речах", - сказав ексміністр.

Також проти ідеї монетизації програми виступили у Федерації роботодавців України. Там зауважили, що 40 підприємств, які брали участь у програмі збору пакунку малюка, зараз залишаться ні з чим, оскільки "повірили державі". Зокрема, інвестували у виробництво, створили нові робочі місця, а тепер їх позбавляють роботи.