В Ісландії оголосили надзвичайну ситуацію через землетруси

Після тисяч підземних поштовхів не виключають нові землетруси, а також виверження вулкана.

В Ісландії у суботу, 11 листопада, оголосили надзвичайний стан через серію землетрусів на південному заході країни. Влада вважає, що можуть статися нові та більш потужні землетруси, а також виверження вулкана, повідомляє AFP. За даними метеорологічного управління Ісландії (МУІ), виверження вулкана може статись "за кілька днів".

Раніше, 9 листопада, після серії землетрусів влада обмежила доступ до озера Блакитна Лагуна на півострові Рейк'янес, популярне серед туристів місце. Згодом за пів дня зафіксували біля 800 підземних поштовхів у трьох кілометрах на північ від міста Гріндавік. Магнітуда найсильнішого з них, за даними метеорологів, становила 5,2.

Пізніше два більш потужних поштовхи відчувались також у столиці країни Рейк'явіку, приблизно за 40 кілометрів від Гріндавіка та на значній частині узбережжя Ісландії.

За даними МУІ, з кінця жовтня на півострові Рейк'янес зафіксовані понад 24 тисячі підземних поштовхів. Вчені виявили скупчення магми на глибині близько п'яти кілометрів під землею. Якщо магма рухатиметься до поверхні, це може призвести до виверження вулкана.

З 2021 року на півострові Рейк'янес сталося три виверження вулканів - у березні 2021 року, серпні 2022 року та у липні минулого року. Однак ці виверження відбувалися далеко від населених пунктів та важливих об'єктів інфраструктури. Ісландія є найбільшим та найактивнішим вулканічним регіоном Європи.