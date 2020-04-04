В Австралії розслідують поширення коронавірусу з круїзного лайнера
Пасажирам круїзного судна Ruby Princess дозволили зійти на берег у Сіднеї без належної медичної перевірки. Пізніше виявилось, що коронавірусом інфіковані сотні з них.
Сідней
В Австралії порушили кримінальну справу щодо власників круїзного судна Ruby Princess, яких підозрюють в наданні неправдивих даних про число інфікованих коронавірусом осіб на борту. Про це повідомила поліція країни у неділю, 5 квітня. Лайнер, який належить британсько-американському круїзному оператору Carnival Australia, пристав до берега в Сіднеї 8 березня.
На його борту перебували 2700 пасажирів, яким дозволили залишити судно з мінімальними перевірками, хоча близько десяти осіб на той час мали симптоми респіраторних захворювань. Рішення про висадку пасажирів на берег ухвалили після того, як чиновники повідомили про "низький ризик" зараження та відсутність симптомів COVID-19 у пасажирів судна. Своєю чергою, влада могла надати дозвіл тільки на підставі даних від капітана судна, що інфекційні хвороби на борту відстуні.
Пізніше виявилось, що коронавірусом заразились 622 людини, що перебували на борту лайнера. Це близько десяти відсотків від загального числа інфікованих SARS-CoV-2 в Австралії. Серед 35-и людей, які на даний час померли від коронавірусу, 11 були пасажирами Ruby Princess.
Правоохоронці з'ясовують, чи були порушені закони щодо національної безпеки, державного біозахисту та чи був скоєний злочин з необережності, повідомив комісар поліції Нового Південного Уельса Мік Фуллер. За його словами, ще рано казати про скоєння злочину, але вже зараз є докази того, що коронавірус поширився від пасажирів лайнера. Представник Carnival Australia повідомив, що компанія співпрацюватиме з правоохоронцями в цьому розслідуванні, повідомляє агенція dpa.
Туризм: коронавірус і його наслідки
Криза в Італії
З 10 березня уся територія Італії через поширення коронавірусу перебуває на карантині. По всій країні до 3 квітня зачинені школи та університети, кіно, театри та музеї, публічні заходи заборонені. Спершу "червоною зоною" італійський уряд оголосив північноіталійські регіони, до яких належать економічний центр Мілан та туристична ціль Венеція. Спершу брак туристів відчули саме ці міста.
Туризм: коронавірус і його наслідки
Італія ізольована
Австрія запровадила заборону на в'їзд з Італії. Словенія також закрила свій кордон з цією країною, а Албанія заборонила транспортне та авіаційне сполучення з нею. До 3 квітня низка авіакомпаній припинила перельоти з та в Італію. ФРН, Великобританія та Ірландія посилили свої застереження щодо відвідання Італії та закликали своїх громадян залишити цю країну.
Туризм: коронавірус і його наслідки
Середземноморські круїзи призупинені
Компанія Costa Crociere попередньо скасовує усі круїзи Середземним морем. Рейси не здійснюватимуться до 3 квітня, повідомило італійське судноплавне підприємство. Захід торкнувся тисяч подорожніх. Судна, які нині ще перебувають у Середземному морі, зможуть зайти в італійські порти тільки для того, щоб пасажири зійшли на берег.
Туризм: коронавірус і його наслідки
Круїзи як фактор ризику
Після того, як Таїланд і Малайзія через загрозу коронавірусу відмовили в швартуванні лайнера Costa Fortuna (на фото) з 2000 пасажирів, з яких 64 італійці, він отримав відповідний дозвіл тільки від Сінгапуру. Біля узбережжя Каліфорнїі (США) на карантині стоять 2000 пасажирів та 1100 членів екіпажу лайнера Grand Princess, де зареєстрували 19 випадків зараження коронавірусом. На борту - 49 українців.
Туризм: коронавірус і його наслідки
Купол Рейхстагу закритий для відвідувачів
Купол та тераса на даху Рейхстагу в Берліні зачинені для відвідувачів з 10 березня до окремих розпоряджень. Причина - попередження поширення коронавірусу. За даними Бундестагу, який засідає в Рейхстазі, ці зони зазвичай щороку відвідують понад два мільйони людей.
Туризм: коронавірус і його наслідки
Зимовий спортивний сезон в Італії завершився дочасно
Усі гірськолижні курорти в Італії закрили 10 березня через кризу, викликану поширенням коронавірусу. Ще раніше усі готелі та підйомники закрили в Південному Тіролі. Саме цей італійський регіон є особливо популярним у туристів-гірськолижників з Німеччини та Східної Європи. Поки що курорти залишаться зачиненими до 3 квітня.
Туризм: коронавірус і його наслідки
Застереження щодо подорожей та прикордонні контролі
Через поширення коронавірусу Чехія і Польща посилюють контроль на своїх кордонах з Німеччиною. При цьому вживаються санітарні заходи, як-от вибіркове вимірювання температури. Німецький МЗС застерігає від подорожей у так звані регіони ризику. І навпаки: подорожні з Китаю, Японії, Південної Кореї, Ірану та Італії повинні розраховувати на перевірку під час прибуття до Німеччини.
Туризм: коронавірус і його наслідки
Азіати очкують величезні збитки
Туристичні центри в Азії особливо потерпають від обмежень на поїздки для китайців. Так, зазвичай гарячі туристичні точки - як-от храм Сенсо-дзі у Токіо (на світлині) та храмовий комплекс Ангкор-Ват у Камбоджі - фіксують різке скорочення відвідувачів. У Таїланді 9 березня повідомили про обвал туристичного ринку на 44 відсотки. При цьому доходи від туристичної галузі в країні становлять 11% ВВП.