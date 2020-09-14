В атмосфері Венери виявили газ, що може бути ознакою життя

Дослідники з Великобританії, Японії та США ідентифікували в хмарах в атмосфері Венери рідкісні молекули, які можна розглядати як натяк на наявність життя на цій планеті. Про це астрономи оголосили в понеділок, 14 вересня, у публікації в журналі Nature Astronomy.

За оцінками науковців, хмари на Венері містять фосфін у концентрації 20 молекул на мільярд. Їхні розрахунки виключають, що фосфін з'явився в атмосфері планети в результаті небіологічних процесів, як-от виверження вулканів, штормів тощо. Небіологічні джерела, за оцінками вчених, здатні створити менш ніж одну десятитисячну того фосфіну, який виявили обсерваторії на Гаваях та в Чилі.

Дослідниця Джейн Грівс з Кардіффського університету розповіла, що науковий проект було розпочато "просто з допитливості". "Я думала, ми просто зможемо виключити екстремальні сценарії, наприклад, те, що хмари повні організмів. Коли ж ми отримали перші натяки на фосфін на Венері, це був шок!"

Наявність в атмосфері Венери фосфіну може бути свідченням наявності "позаземного повітряного життя" на цій планеті, вважають дослідники. На Землі цей газ природно виробляють мікроби в безкисневому середовищі, де кислотність не перевищує 5 відсотків. Утім, на Венері хмари складаються з майже чистої кислоти, що порушує питання щодо можливого виживання таких організмів.

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