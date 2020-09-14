В атмосфері Венери виявили газ, що може бути ознакою життя

Дослідники з Великобританії, Японії та США ідентифікували в хмарах в атмосфері Венери рідкісні молекули, які можна розглядати як натяк на наявність життя на цій планеті. Про це астрономи оголосили в понеділок, 14 вересня, у публікації в журналі Nature Astronomy.
За оцінками науковців, хмари на Венері містять фосфін у концентрації 20 молекул на мільярд. Їхні розрахунки виключають, що фосфін з'явився в атмосфері планети в результаті небіологічних процесів, як-от виверження вулканів, штормів тощо. Небіологічні джерела, за оцінками вчених, здатні створити менш ніж одну десятитисячну того фосфіну, який виявили обсерваторії на Гаваях та в Чилі.
Дослідниця Джейн Грівс з Кардіффського університету розповіла, що науковий проект було розпочато "просто з допитливості". "Я думала, ми просто зможемо виключити екстремальні сценарії, наприклад, те, що хмари повні організмів. Коли ж ми отримали перші натяки на фосфін на Венері, це був шок!"
Наявність в атмосфері Венери фосфіну може бути свідченням наявності "позаземного повітряного життя" на цій планеті, вважають дослідники. На Землі цей газ природно виробляють мікроби в безкисневому середовищі, де кислотність не перевищує 5 відсотків. Утім, на Венері хмари складаються з майже чистої кислоти, що порушує питання щодо можливого виживання таких організмів.
-
Всесвіт у фотооб'єктиві: надзвичайні світлини нашого Космосу
Народження планети
Фотограф Мартін Пуг був у захваті, коли у травні 2019-го встановив свій телескоп у Чилі. Ночі були абсолютно безхмарими. Це дало можливість австралійському фотографу зібрати дані для встановлення ідеальних параметрів експонування. Упродовж 23-х годин його камера була спрямована в небо. Таким чином він задокументував народження нової планети.
-
Всесвіт у фотооб'єктиві: надзвичайні світлини нашого Космосу
Небесне мистецтво з Австралії
На цьому фото - творче поєднання тверезого погляду астронома з баченням фотографа. Так виглядає Чумацький Шлях, якщо на нього дивитись через доменну піч, що вже давно відпрацювала своє. Ця будівля розташована в місті Літгоу в Австралії. Тут австралійський фотограф Джей Еванс вперше випробував свою камеру з надзвичайно високим розширенням.
-
Всесвіт у фотооб'єктиві: надзвичайні світлини нашого Космосу
Сонячне затемнення й Венера
Вкрай прозоре повітря того дня в районі обсерваторії ESO в чилійському Ля-Сілья забезпечило таке особливе освітлення. Фотографу Себастьяну Фольтмеру довелось застосувати вкрай складний механізм, аби відобразити сонячне затемнення разом з яскраво освітленою Венерою: він використав для цього загалом 96 окремих знімків, які врешті-решт злились в єдине зображення.
-
Всесвіт у фотооб'єктиві: надзвичайні світлини нашого Космосу
Полярне сяйво над Лофотенськими островами
Автором цього знімку є німецький фотограф Андреас Еттль, він його зробив на Лофотенських островах у Норвегії. Архіпелаг розташований за Північним полярним колом. Саме в цих широтах найкраще спостерігати полярне сяйво. Свою роботу фотограф назвав "Вогні Гамньой". Гамньой - це невеличке рибальське поселення на одному з Лофотенських островів.
-
Всесвіт у фотооб'єктиві: надзвичайні світлини нашого Космосу
Галактична симетрія
З невірогідною технічною точністю завдяки телескопу фотографу Енді Кейслі вдалося зафіксувати цю космічну мить. Сатурн виринає з-за Місяця. Того недільного дня 2019 року Місяць упродовж кількох хвилин закривав собою цю планету. Кейслі чекав на цей галактичний момент не один рік.
-
Всесвіт у фотооб'єктиві: надзвичайні світлини нашого Космосу
Місяць над Лондонським Сіті
Британцю Метью Брауну знадобилось три спроби, аби зафіксувати Місяць уповні над британською столицею. Супутник Землі пропливає повз хмарочос The Shard, який має імідж архітектурної ікони. Мистецтво переплітається з природою, філігранний фасад гігантської будівлі купається в місячному сяйві. У фотографа було лише кілька хвилин, аби зафіксувати цей момент.
-
Всесвіт у фотооб'єктиві: надзвичайні світлини нашого Космосу
Арктична гра кольорів
В Ісландії природа створила ідеальні світлові умови для фотографів. Але для досконалості замало лише одного природного явища. У своїх фотороботах британець Бен Буш поєднує мистецьке бачення з професійністю природного фотографа. Світлина наче картина - автор зробив її, стоячи на колінах на Атлантичному узбережжі за 6-градусного морозу.
Автор: Гайке Мунд
-
Чи є життя на Марсі? Амбітна місія NASA стартувала
Марсохід Perseverance слідуватиме за водою
Мета місії "Марс-2020" - з'ясувати, чи є життя на червоній планеті, а також зрозуміти, чи може її атмосфера так змінитися, що стане придатною для життя людей. Як пояснили в NASA, марсохід Perseverance ("Наполегливість") "слідуватиме за водою". Цим пояснюється й вибір місця висадки - вважається, що поблизу кратера Джезеро є висохла річкова дельта й дно озера.
-
Чи є життя на Марсі? Амбітна місія NASA стартувала
Презентація в особливій "чистій кімнаті"
Новий марсохід NASA має допомогти своєму колезі Curiosity в його роботі на Марсі. Новий марсохід важить понад одну тонну. Новий ровер несе на собі більше дослідницького обладнання та датчиків. Зокрема, він оснащений сімома дослідницькими інструментами, 23 камерами, двома мікрофонами, одним лазером і навіть міні-гелікоптером. А його маніпулятор потужніший за той, який встановлено на Curiosity.
-
Чи є життя на Марсі? Амбітна місія NASA стартувала
Готовий до відправлення на мис Канаверал
Ось так виглядає марсохід під час подорожі до стартового майданчика. На борту літака C-17 Globemaster він подорожував з Каліфорнії до Флориди в США. Звідти 17 липня він вирушить на Марс. Новий марсохід обладнаний 23 камерами і багатьма іншими приладами. Одним з його основних завдань - з'ясувати, чи можна видобувати кисень з марсіанських шарів ґрунту.
-
Чи є життя на Марсі? Амбітна місія NASA стартувала
Робот-гігант
Curiosity - поки що найбільший і найсучасніший з усіх марсоходів. Він "приземлився" 6 серпня 2012 року і з того часу проїхав більше 21 кілометра. Він не просто марсохід. Його офіційна назва - "марсіанська наукова лабораторія", і це справді повноцінна лабораторія на колесах.
-
Чи є життя на Марсі? Амбітна місія NASA стартувала
Чи він може похвалитися?
Марсохід оснащений спеціальним спектрометром, який може аналізувати хімічні сполуки на відстані за допомогою лазера; повноцінною метеорологічною станцією, яка може вимірювати температуру, атмосферний тиск, радіацію, вологість і швидкість вітру; і найголовніше, хімічною лабораторією, яка може проводити детальні аналізи органічних сполук і постійно шукає ознаки інопланетного життя.
-
Чи є життя на Марсі? Амбітна місія NASA стартувала
Не просто дряпати поверхню
Curiosity довів теоретичну можливість життя на Марсі. Але він його ще не знайшов. Хоча й посилено шукає. Допомагає йому в цьому потужний бур. На зображенні він бере зразок всередині кратера Гейл.
-
Чи є життя на Марсі? Амбітна місія NASA стартувала
Гайда до лабораторії!
Марсіанський порох обробляється великою кількістю приладів. Спочатку, він фільтрується і розділяється на частинки різного розміру. Після цього ці частинки сортуються і відправляються до різних аналітичних лабораторних пристроїв.
-
Чи є життя на Марсі? Амбітна місія NASA стартувала
Крихітний попередник
Попередники Curiosity були значно меншими. 4 липня 1997 року маленький марсохід Sojourner залишив свої перші сліди на поверхні червоної планети. Це був перший повноцінний марсохід, обладнаний рентгенівським спектрометром для проведення хімічних аналізів і оптичними камерами.
-
Чи є життя на Марсі? Амбітна місія NASA стартувала
Коли розмір має значення
Три покоління марсоходів. Крихітка попереду - це Sojourner. Його вага - 10,6 кілограма, це не набагато більше, ніж іграшковий автомобіль. Максимальна швидкість: один сантиметр на секунду. Opportunity важить вже 185 кілограмів. Curiosity на цьому тлі - розміром з невеликий автомобіль та вагою в 900 кілограмів - майже гігант. Він може рухатись зі швидкістю 4-5 сантиметрів на секунду.
-
Чи є життя на Марсі? Амбітна місія NASA стартувала
Майже чотири місяці служби
Sojourner за своє життя проїхав майже 100 метрів і передавав дані та фотографії до 27 вересня 1997 року. Це один з останніх знімків, зроблених за дев'ять днів до того, як з ним перервався радіозв'язок. Найімовірніше, цей маленький мандрівник заснув через батарею, яка не пережила холодних марсіанських ночей.
-
Чи є життя на Марсі? Амбітна місія NASA стартувала
Прокладаючи шлях для технологій майбутнього
Без досвіду Sojourner нові марсоходи навряд чи можна було б собі уявити. У 2004 році NASA висадила на Марс два марсоходи одного модельного ряду: Spirit і Opportunity. Spirit прожив шість років, подолавши відстань у 7,7 кілометра. Цей марсохід долав гори, брав проби ґрунту і боровся із зимами та піщаними бурями. З його братом, Opportunity, науковці втратили зв'язок 13 лютого 2019 року.
-
Чи є життя на Марсі? Амбітна місія NASA стартувала
Безліч гаджетів
Opportunity пройшов марафонську дистанцію в 42 кілометри ще в 2015 році, і на теперішній час він дослідив набагато більше території, ніж Curiosity. Він робив проби ґрунту за допомоги маніпулятора, а потім аналізував їх. Також він оснащений трьома різними спектрометрами і навіть 3D-камерою. Востаннє він працював у "Долині Наполегливості", перш ніж його вивела з ладу піщана буря.
-
Чи є життя на Марсі? Амбітна місія NASA стартувала
Марсіанські пейзажі
Ця панорама знята однією з камер Curiosity. Сучасні марсоходи лишатимуться в строю якомога довше - ще як мінімум п'ять років. Можливо, і довше. Марсіанський ландшафт здається вже якимось більш знайомим, ніж деякі пустелі тут, на Землі. Можливо, нам варто піддатися своїй пристрасті до подорожей - чи все ж таки краще залишити Марс роботам?
Автор: Фабіан Шмідт, Микола Кондратенко