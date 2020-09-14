 В атмосфері Венери виявили газ, що може бути ознакою життя | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.09.2020

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В атмосфері Венери виявили газ, що може бути ознакою життя

Науковці виявили в атмосфері Венери виявили газ фосфін, що може бути свідченням наявності життя на цій планеті.

В атмосфері Венери виявили фосфін

Ілюстрація атмосфери Венери та молекул фосфіну

Дослідники з Великобританії, Японії та США ідентифікували в хмарах в атмосфері Венери рідкісні молекули, які можна розглядати як натяк на наявність життя на цій планеті. Про це астрономи оголосили в понеділок, 14 вересня, у публікації в журналі Nature Astronomy.

За оцінками науковців, хмари на Венері містять фосфін у концентрації 20 молекул на мільярд. Їхні розрахунки виключають, що фосфін з'явився в атмосфері планети в результаті небіологічних процесів, як-от виверження вулканів, штормів тощо. Небіологічні джерела, за оцінками вчених, здатні створити менш ніж одну десятитисячну того фосфіну, який виявили обсерваторії на Гаваях та в Чилі.

Дослідниця Джейн Грівс з Кардіффського університету розповіла, що науковий проект було розпочато "просто з допитливості". "Я думала, ми просто зможемо виключити екстремальні сценарії, наприклад, те, що хмари повні організмів. Коли ж ми отримали перші натяки на фосфін на Венері, це був шок!"

Наявність в атмосфері Венери фосфіну може бути свідченням наявності "позаземного повітряного життя" на цій планеті, вважають дослідники. На Землі цей газ природно виробляють мікроби в безкисневому середовищі, де кислотність не перевищує 5 відсотків. Утім, на Венері хмари складаються з майже чистої кислоти, що порушує питання щодо можливого виживання таких організмів.

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    Всесвіт у фотооб'єктиві: надзвичайні світлини нашого Космосу

    Народження планети

    Фотограф Мартін Пуг був у захваті, коли у травні 2019-го встановив свій телескоп у Чилі. Ночі були абсолютно безхмарими. Це дало можливість австралійському фотографу зібрати дані для встановлення ідеальних параметрів експонування. Упродовж 23-х годин його камера була спрямована в небо. Таким чином він задокументував народження нової планети.

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    Всесвіт у фотооб'єктиві: надзвичайні світлини нашого Космосу

    Небесне мистецтво з Австралії

    На цьому фото - творче поєднання тверезого погляду астронома з баченням фотографа. Так виглядає Чумацький Шлях, якщо на нього дивитись через доменну піч, що вже давно відпрацювала своє. Ця будівля розташована в місті Літгоу в Австралії. Тут австралійський фотограф Джей Еванс вперше випробував свою камеру з надзвичайно високим розширенням.

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    Всесвіт у фотооб'єктиві: надзвичайні світлини нашого Космосу

    Сонячне затемнення й Венера

    Вкрай прозоре повітря того дня в районі обсерваторії ESO в чилійському Ля-Сілья забезпечило таке особливе освітлення. Фотографу Себастьяну Фольтмеру довелось застосувати вкрай складний механізм, аби відобразити сонячне затемнення разом з яскраво освітленою Венерою: він використав для цього загалом 96 окремих знімків, які врешті-решт злились в єдине зображення.

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    Всесвіт у фотооб'єктиві: надзвичайні світлини нашого Космосу

    Полярне сяйво над Лофотенськими островами

    Автором цього знімку є німецький фотограф Андреас Еттль, він його зробив на Лофотенських островах у Норвегії. Архіпелаг розташований за Північним полярним колом. Саме в цих широтах найкраще спостерігати полярне сяйво. Свою роботу фотограф назвав "Вогні Гамньой". Гамньой - це невеличке рибальське поселення на одному з Лофотенських островів.

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    Всесвіт у фотооб'єктиві: надзвичайні світлини нашого Космосу

    Галактична симетрія

    З невірогідною технічною точністю завдяки телескопу фотографу Енді Кейслі вдалося зафіксувати цю космічну мить. Сатурн виринає з-за Місяця. Того недільного дня 2019 року Місяць упродовж кількох хвилин закривав собою цю планету. Кейслі чекав на цей галактичний момент не один рік.

  • Місяць над Лондонським Сіті Британцю Метью Брауну знадобилось три спроби, аби зафіксувати Місяць уповні над британською столицею. Супутник Землі пропливає повз хмарочос The Shard, який користується іміджем архітектурної ікони. Мистецтво переплітається з природою, філігранний фасад гігантської будівлі купається в місячному сяйві. У фотографа було лише кілька хвилин, аби зафіксувати цей момент.

    Всесвіт у фотооб'єктиві: надзвичайні світлини нашого Космосу

    Місяць над Лондонським Сіті

    Британцю Метью Брауну знадобилось три спроби, аби зафіксувати Місяць уповні над британською столицею. Супутник Землі пропливає повз хмарочос The Shard, який має імідж архітектурної ікони. Мистецтво переплітається з природою, філігранний фасад гігантської будівлі купається в місячному сяйві. У фотографа було лише кілька хвилин, аби зафіксувати цей момент.

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    Всесвіт у фотооб'єктиві: надзвичайні світлини нашого Космосу

    Арктична гра кольорів

    В Ісландії природа створила ідеальні світлові умови для фотографів. Але для досконалості замало лише одного природного явища. У своїх фотороботах британець Бен Буш поєднує мистецьке бачення з професійністю природного фотографа. Світлина наче картина - автор зробив її, стоячи на колінах на Атлантичному узбережжі за 6-градусного морозу.

    Автор: Гайке Мунд


  • Марсохід Perseverance слідуватиме за водою

    Чи є життя на Марсі? Амбітна місія NASA стартувала

    Марсохід Perseverance слідуватиме за водою

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  • Презентація в особливій чистій кімнаті

    Чи є життя на Марсі? Амбітна місія NASA стартувала

    Презентація в особливій "чистій кімнаті"

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  • Новий марсохід NASA Mars Rover 2020 завантажують на літак C-17 Globemaster

    Чи є життя на Марсі? Амбітна місія NASA стартувала

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  • Марсохід Curiosity на Марсі

    Чи є життя на Марсі? Амбітна місія NASA стартувала

    Робот-гігант

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  • Обладнання Curiosity

    Чи є життя на Марсі? Амбітна місія NASA стартувала

    Чи він може похвалитися?

    Марсохід оснащений спеціальним спектрометром, який може аналізувати хімічні сполуки на відстані за допомогою лазера; повноцінною метеорологічною станцією, яка може вимірювати температуру, атмосферний тиск, радіацію, вологість і швидкість вітру; і найголовніше, хімічною лабораторією, яка може проводити детальні аналізи органічних сполук і постійно шукає ознаки інопланетного життя.

  • Curiosity оснащено потужним буром

    Чи є життя на Марсі? Амбітна місія NASA стартувала

    Не просто дряпати поверхню

    Curiosity довів теоретичну можливість життя на Марсі. Але він його ще не знайшов. Хоча й посилено шукає. Допомагає йому в цьому потужний бур. На зображенні він бере зразок всередині кратера Гейл.

  • Марсохід Curiosity на Марсі

    Чи є життя на Марсі? Амбітна місія NASA стартувала

    Гайда до лабораторії!

    Марсіанський порох обробляється великою кількістю приладів. Спочатку, він фільтрується і розділяється на частинки різного розміру. Після цього ці частинки сортуються і відправляються до різних аналітичних лабораторних пристроїв.

  • Космічний корабель Pathfinder з марсоходом Sojourner

    Чи є життя на Марсі? Амбітна місія NASA стартувала

    Крихітний попередник

    Попередники Curiosity були значно меншими. 4 липня 1997 року маленький марсохід Sojourner залишив свої перші сліди на поверхні червоної планети. Це був перший повноцінний марсохід, обладнаний рентгенівським спектрометром для проведення хімічних аналізів і оптичними камерами.

  • Три покоління марсоходів на одному майданчику

    Чи є життя на Марсі? Амбітна місія NASA стартувала

    Коли розмір має значення

    Три покоління марсоходів. Крихітка попереду - це Sojourner. Його вага - 10,6 кілограма, це не набагато більше, ніж іграшковий автомобіль. Максимальна швидкість: один сантиметр на секунду. Opportunity важить вже 185 кілограмів. Curiosity на цьому тлі - розміром з невеликий автомобіль та вагою в 900 кілограмів - майже гігант. Він може рухатись зі швидкістю 4-5 сантиметрів на секунду.

  • Sojourner на Марсі

    Чи є життя на Марсі? Амбітна місія NASA стартувала

    Майже чотири місяці служби

    Sojourner за своє життя проїхав майже 100 метрів і передавав дані та фотографії до 27 вересня 1997 року. Це один з останніх знімків, зроблених за дев'ять днів до того, як з ним перервався радіозв'язок. Найімовірніше, цей маленький мандрівник заснув через батарею, яка не пережила холодних марсіанських ночей.

  • марсохід Opportunity

    Чи є життя на Марсі? Амбітна місія NASA стартувала

    Прокладаючи шлях для технологій майбутнього

    Без досвіду Sojourner нові марсоходи навряд чи можна було б собі уявити. У 2004 році NASA висадила на Марс два марсоходи одного модельного ряду: Spirit і Opportunity. Spirit прожив шість років, подолавши відстань у 7,7 кілометра. Цей марсохід долав гори, брав проби ґрунту і боровся із зимами та піщаними бурями. З його братом, Opportunity, науковці втратили зв'язок 13 лютого 2019 року.

  • маніпулятор Opportunity

    Чи є життя на Марсі? Амбітна місія NASA стартувала

    Безліч гаджетів

    Opportunity пройшов марафонську дистанцію в 42 кілометри ще в 2015 році, і на теперішній час він дослідив набагато більше території, ніж Curiosity. Він робив проби ґрунту за допомоги маніпулятора, а потім аналізував їх. Також він оснащений трьома різними спектрометрами і навіть 3D-камерою. Востаннє він працював у "Долині Наполегливості", перш ніж його вивела з ладу піщана буря.

  • Марсіанські пейзажі

    Чи є життя на Марсі? Амбітна місія NASA стартувала

    Марсіанські пейзажі

    Ця панорама знята однією з камер Curiosity. Сучасні марсоходи лишатимуться в строю якомога довше - ще як мінімум п'ять років. Можливо, і довше. Марсіанський ландшафт здається вже якимось більш знайомим, ніж деякі пустелі тут, на Землі. Можливо, нам варто піддатися своїй пристрасті до подорожей - чи все ж таки краще залишити Марс роботам?

    Автор: Фабіан Шмідт, Микола Кондратенко


DW.COM

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