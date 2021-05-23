 В Альпах на смерть замерзли дві жінки | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.07.2021

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Новини

В Альпах на смерть замерзли дві жінки

Троє людей заблукали в Альпах на висоті понад чотири тисячі метрів. Одного чоловіка доправили у лікарню з обмороженням, двох жінок врятувати не владося.

В Альпах на смерть замерзли дві жінки

В Альпах на смерть замерзли дві жінки

Двоє жінок замерзли на смерть в Альпах на висоті понад чотири тисячі метрів. Ще одного чоловіка з обмороженням та переохолодженням доправили в неділю, 4 липня, у швейцарську лікарню, повідомили гірські рятувальники області Валле-д'Аоста, що на північному заході Італії.

Троє мандрівників піднялися на гірський масив Монте-Роза на кордоні Італії та Швейцарії. За даними рятувальників, раніше повідомили про їхнє зникнення. Екстрені служби знайшли їх на італійському боці вершини Пірамід-Вінсент та доправили до гірської хижі.

Екстремальні погодні умови сильно ускладнили рятувальну операцію, зазначає інформагенція dpa. Вертоліт зміг приземлитися лише вночі. Рятувальники намагалися врятувати жінок, але їм це не вдалося.

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