В Альпах на смерть замерзли дві жінки

Троє людей заблукали в Альпах на висоті понад чотири тисячі метрів. Одного чоловіка доправили у лікарню з обмороженням, двох жінок врятувати не владося.
Двоє жінок замерзли на смерть в Альпах на висоті понад чотири тисячі метрів. Ще одного чоловіка з обмороженням та переохолодженням доправили в неділю, 4 липня, у швейцарську лікарню, повідомили гірські рятувальники області Валле-д'Аоста, що на північному заході Італії.
Троє мандрівників піднялися на гірський масив Монте-Роза на кордоні Італії та Швейцарії. За даними рятувальників, раніше повідомили про їхнє зникнення. Екстрені служби знайшли їх на італійському боці вершини Пірамід-Вінсент та доправили до гірської хижі.
Екстремальні погодні умови сильно ускладнили рятувальну операцію, зазначає інформагенція dpa. Вертоліт зміг приземлитися лише вночі. Рятувальники намагалися врятувати жінок, але їм це не вдалося.
Лавина зійшла у горах в італійській провінції Больцано неподалік від австрійського кордону. Внаслідок стихійного лиха загинули троє громадян ФРН.
Лише протягом минулих вихідних в Альпах загинули щонайменше 10 людей - трагедії сталися внаслідок сходження лавин.