В Альпах на смерть замерзли дві жінки

Двоє жінок замерзли на смерть в Альпах на висоті понад чотири тисячі метрів. Ще одного чоловіка з обмороженням та переохолодженням доправили в неділю, 4 липня, у швейцарську лікарню, повідомили гірські рятувальники області Валле-д'Аоста, що на північному заході Італії.

Троє мандрівників піднялися на гірський масив Монте-Роза на кордоні Італії та Швейцарії. За даними рятувальників, раніше повідомили про їхнє зникнення. Екстрені служби знайшли їх на італійському боці вершини Пірамід-Вінсент та доправили до гірської хижі.

Екстремальні погодні умови сильно ускладнили рятувальну операцію, зазначає інформагенція dpa. Вертоліт зміг приземлитися лише вночі. Рятувальники намагалися врятувати жінок, але їм це не вдалося.