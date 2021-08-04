В Афганістані таліби захопили ще одну столицю провінції

Радикальний ісламістський рух "Талібан" у суботу, 7 серпня, узяв під контроль стратегічно важливе місто Шеберган - адміністративний центр провінції Джаузджан, повідомляє інформагентство dpa з посиланням на три незалежні високопоставлені джерела в адміністрації провінції.

За словами офіційних осіб, напередодні тривали жорстокі бої за місто. На даний час ісламісти контролюють найважливіші урядові будівлі - штаб-квартиру поліції, в'язницю і резиденцію губернатора. За даними інформагентства AFP, урядові сили відступили в район місцевого аеропорту.

Ворота на північ

Шеберган з населенням близько 130 тисяч осіб є важливими воротами до північних і північно-східних регіонів країни. Місто розташоване приблизно за 130 кілометрів від Мазарі-Шарифа, на важливій магістралі, що з'єднує схід і захід Афганістану.

Шеберган став другим адміністративним центром, захопленим талібами менш ніж за добу. Раніше практично без бою вони встановили контроль над містом Зарандж, столицею провінції Німроз на півдні Афганістану поблизу кордону з Пакистаном. Як зазначає dpa, "Талібан" тримає в облозі ще кілька з 34 адміністративних центрів провінцій країни.

Сусіди стурбовані загостренням ситуації в Афганістані

В останні місяці на тлі виведення сил НАТО та союзників з Афганістану таліби взяли під контроль десятки районів і прикордонних переходів в країні. Загострення у зв'язку з цим ситуації в Афганістані є центральною темою консультативної зустрічі лідерів п'яти держав Центральної Азії, що розпочалася в п'ятницю на курорті "Аваза" на каспійському узбережжі в Туркменістані. Особливе занепокоєння висловлюють глави Туркменістану, Узбекистану і Таджикистану, які межують з Афганістаном.