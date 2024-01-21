В Афганістані розбився російський літак Falcon 10

На борту літака перебували чотири члени екіпажу і два пасажири. Літак виконував чартерний рейс за маршрутом з Індії до Росії через Узбекистан.

Російський літак Falcon 10, зареєстрований у державному реєстрі цивільних повітряних суден РФ, увечері 20 січня, розбився в гірській місцевості на північному сході Афганістану, повідомив у неділю, 21 січня, речник міністерства інформації Афганістану Абдул Вахід Раян у соціальній мережі X (раніше Twitter).

За його словами, на шляху до Москви у літака, імовірно, виникли проблеми з двигуном, що спричинило авіакатастрофу.

У Росавіації підтвердили, що борт, перебуваючи в повітряному просторі Афганістану поблизу кордону з Таджикистаном, перестав виходити на зв'язок і зник з екранів радарів.

Шестеро людей на борту

За попередніми даними, на рейсі перебувало шестеро людей - четверо членів екіпажу і двоє пасажирів. Російське держагентство ТАСС із посиланням на оперативні служби вказує, що серед тих, хто перебував на борту, було двоє громадян Росії. Росавіація перебуває на зв'язку з авіаційною владою Афганістану і Таджикистану. Тривають пошуки повітряного судна.

Читайте також: ГУР "хакнуло" Росавіацію: РФ - на межі авіаколапсу

Водночас рятувальна операція ускладнена особливостями місцевості, де сталася аварія, заявив представник Талібану у провінції. За його словами, до ймовірного місця падіння судна важко дістатися через його віддалене гірське розташування і сувору зимову погоду в регіоні.

Напередодні поліція в провінції Бадахшан на півночі Афганістану отримала повідомлення про катастрофу літака на території провінції.

Рейс із Паттайї до Москви

За даними Росавіації, Falcon 10 (реєстраційний номер RA-09011; серійний - 128) вироблено французькою компанією Dassault Aviation 1978 року. Літак належить ТОВ "Атлетик Груп" і приватній особі.

Повітряне судно виконувало чартерний санітарний рейс за маршрутом Гая (Індія) - Ташкент (Узбекистан) - Жуковський (Росія). Початковим місцем вильоту літака Falcon був таїландський аеропорт Утапао. Агентство ОТА "Новости", посилаючись на джерело, повідомило, що літак, який зник в Афганістані, виконував приватний евакуаційний рейс із таїландської Паттайї до Москви.

Читайте також: Авіакомпанії призупиняють польоти на Boeing 737 MAX 9