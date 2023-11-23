ГУР "хакнуло" Росавіацію: РФ - на межі авіаколапсу
Воєнна розвідка України здійснила спеціальну кібероперацію, внаслідок якої отримала доступ до службових документів Федерального агентства повітряного транспорту РФ, відомого як "Росавіація". На основі цих даних у розвідці дійшли до висновку, що під впливом санкцій російська сфера цивільної авіації перебуває на межі колапсу.
Як повідомляє в четвер, 23 листопада, Головне управління розвідки (ГУР) міністерства оборони України, серед отриманих внаслідок зламу системи даних - перелік щодобових звітів "Росавіації" у масштабах всієї РФ за понад півтора року.
"Москва, наражаючи на смертельну небезпеку своє населення, намагається всіма способами приховати нескінченну купу проблем з цивільною авіацією", - кажуть розвідники.
Розвідка: Літати в РФ стало втричі небезпечніше
Так, за перших дев'ять місяців 2023 року в Росії задокументували 150 випадків технічних несправностей літаків, тоді як за аналогічний період 2022 року було зафіксовано 50 таких інцидентів. "Отже, небезпека польотів в Росії зросла втричі", - зауважує ГУР.
Найпроблемнішими місцями російської авіації, за даними розвідки, є двигуни та шасі, а також гідросистеми, закрилки та програмне забезпечення.
Крім того, за твердженням ГУР, Росія має серйозні труднощі з обслуговуванням бортів із великим нальотом, і через брак потужностей та спеціалістів намагається переорієнтувати обслуговування літаків на Іран, де відповідні роботи здійснюють "кустарно" - без відповідної сертифікації.
За даними розвідки, 70 відсотків російських цивільних бортів іноземного виробництва пройшли несертифікований ремонт з застосуванням неавтентичних запчастин.
Розвідники зазначають, що гострий дефіцит запчастин у РФ призвів до так званого "авіаканібалізму" - коли одні літаки розбирають для ремонту інших. За їхніми даними, в Росії "пустили на донорство" понад 35 відсотків повітряних суден.
ГУР: санкції прискорюють російський авіаколапс
Розвідники кажуть, що більшість радянських літаків Ан-2 уже не можуть відірватись від землі в Росії, оскільки двигуни до них вироблялись у Польщі, але через санкції їхнє постачання припинене.
За їхніми даними, технічні проблеми також спіткали близько 14 відсотків наявних у РФ літаків Boeing.
"Аналіз характеру авіаційних інцидентів з отриманих документів вказує, що низка відмов, особливо пов'язаних з двигунами, шасі та механізацією крил, має системний характер. Тенденція свідчить - сфера цивільної авіації Росії перебуває в зоні серйозної турбулентності з високим ризиком зірватись у круте піке", - пише ГУР.
У розвідці переконані, що це - прямий наслідок санкцій, серед яких заборона на постачання повітряних суден і запчастин до них, повна відмова в технічному обслуговуванні та наданні послуг, відмова в оновленні програмного забезпечення, затримання російських повітряних суден за кордоном та обмеження доступу до метеорологічної інформації для аеронавігації.