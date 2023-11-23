ГУР "хакнуло" Росавіацію: РФ - на межі авіаколапсу

Українська розвідка провела кіберспецоперацію та отримала доступ до службових документів "Росавіації". Вони свідчать, що внаслідок санкцій проти РФ небезпека польотів уже зросла втричі.

Воєнна розвідка України здійснила спеціальну кібероперацію, внаслідок якої отримала доступ до службових документів Федерального агентства повітряного транспорту РФ, відомого як "Росавіація". На основі цих даних у розвідці дійшли до висновку, що під впливом санкцій російська сфера цивільної авіації перебуває на межі колапсу.

Як повідомляє в четвер, 23 листопада, Головне управління розвідки (ГУР) міністерства оборони України, серед отриманих внаслідок зламу системи даних - перелік щодобових звітів "Росавіації" у масштабах всієї РФ за понад півтора року.

"Москва, наражаючи на смертельну небезпеку своє населення, намагається всіма способами приховати нескінченну купу проблем з цивільною авіацією", - кажуть розвідники.

Розвідка: Літати в РФ стало втричі небезпечніше

Так, за перших дев'ять місяців 2023 року в Росії задокументували 150 випадків технічних несправностей літаків, тоді як за аналогічний період 2022 року було зафіксовано 50 таких інцидентів. "Отже, небезпека польотів в Росії зросла втричі", - зауважує ГУР.

Найпроблемнішими місцями російської авіації, за даними розвідки, є двигуни та шасі, а також гідросистеми, закрилки та програмне забезпечення.

Крім того, за твердженням ГУР, Росія має серйозні труднощі з обслуговуванням бортів із великим нальотом, і через брак потужностей та спеціалістів намагається переорієнтувати обслуговування літаків на Іран, де відповідні роботи здійснюють "кустарно" - без відповідної сертифікації.

За даними розвідки, 70 відсотків російських цивільних бортів іноземного виробництва пройшли несертифікований ремонт з застосуванням неавтентичних запчастин.

Розвідники зазначають, що гострий дефіцит запчастин у РФ призвів до так званого "авіаканібалізму" - коли одні літаки розбирають для ремонту інших. За їхніми даними, в Росії "пустили на донорство" понад 35 відсотків повітряних суден.

ГУР: санкції прискорюють російський авіаколапс

Розвідники кажуть, що більшість радянських літаків Ан-2 уже не можуть відірватись від землі в Росії, оскільки двигуни до них вироблялись у Польщі, але через санкції їхнє постачання припинене.

За їхніми даними, технічні проблеми також спіткали близько 14 відсотків наявних у РФ літаків Boeing.

"Аналіз характеру авіаційних інцидентів з отриманих документів вказує, що низка відмов, особливо пов'язаних з двигунами, шасі та механізацією крил, має системний характер. Тенденція свідчить - сфера цивільної авіації Росії перебуває в зоні серйозної турбулентності з високим ризиком зірватись у круте піке", - пише ГУР.

У розвідці переконані, що це - прямий наслідок санкцій, серед яких заборона на постачання повітряних суден і запчастин до них, повна відмова в технічному обслуговуванні та наданні послуг, відмова в оновленні програмного забезпечення, затримання російських повітряних суден за кордоном та обмеження доступу до метеорологічної інформації для аеронавігації.