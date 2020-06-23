 Уряд України відклав розгляд законопроєкту щодо люстрації для комуністів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.07.2020

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Уряд України відклав розгляд законопроєкту щодо люстрації для комуністів

За ініціативою міністра юстиції Дениса Малюськи уряд України на тиждень відклав розгляд законопроєкту про скасування люстрації для функціонерів Комуністичної партії.

Акція на підтримку закону про люстрацію під Верховною Радою у 2014 році

Акція на підтримку закону про люстрацію під Верховною Радою у 2014 році (фото з архіву)

Уряд України вирішив у середу, 1 липня, відкласти на тиждень розгляд законопроєкту про скасування люстрації для чиновників Комуністичної партії для подальшого опрацювання. Це відбулося за поданням міністра юстиції Дениса Малюськи, повідомляє інформаційна агенція "Інтерфакс-Україна".

Законопроєкт був на порядку денному засідання уряду 1 липня, але міністр попросив відкласти його розгляд, аби врахувати рішення Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ). Розглянути його планується на наступному засіданні уряду.

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Скасування заборон для комуністичних функціонерів

В законопроєкті пропонується скасувати заборони, передбачені законом "Про очищення влади", які стосуються функціонерів Комуністичної партії СРСР, Комуністичної партії УРСР та інших республік колишнього Радянського Союзу, починаючи з посади секретаря райкому і вище. Зняття заборони стосуватиметься також і тих, хто був обраний та працював на керівних посадах, починаючи з посади секретаря центрального комітету комсомолу України і вище.

Законопроєкт також визначає органом, уповноваженим на проведення люстраційної перевірки, комісію з очищення влади. До неї входитимуть три особи, запропоновані громадськими об'єднаннями та відібрані за результатом відкритого та прозорого конкурсу, а також дві особи, визначені урядом.

Плани міністерства

Про бажання змінити закон про очищення влади Малюська заявив ще у грудні минулого року. Він пояснив це необхідністю привести його у відповідність до рішення ЄСПЛ. Тоді він зауважив, що у рішенні суду не вказується, як саме необхідно змінити закон, аби він відповідав Конвенції про захист прав людини.

У лютому цього року Велика палата ЄСПЛ відмовилась задовольнити апеляцію української влади у справі "Полях та інші проти України". Таким чином, суд підтвердив, що закон про люстрацію в Україні порушує права людини.

Дивитись відео 04:10

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