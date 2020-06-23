Уряд України відклав розгляд законопроєкту щодо люстрації для комуністів

Уряд України вирішив у середу, 1 липня, відкласти на тиждень розгляд законопроєкту про скасування люстрації для чиновників Комуністичної партії для подальшого опрацювання. Це відбулося за поданням міністра юстиції Дениса Малюськи, повідомляє інформаційна агенція "Інтерфакс-Україна".

Законопроєкт був на порядку денному засідання уряду 1 липня, але міністр попросив відкласти його розгляд, аби врахувати рішення Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ). Розглянути його планується на наступному засіданні уряду.

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Скасування заборон для комуністичних функціонерів

В законопроєкті пропонується скасувати заборони, передбачені законом "Про очищення влади", які стосуються функціонерів Комуністичної партії СРСР, Комуністичної партії УРСР та інших республік колишнього Радянського Союзу, починаючи з посади секретаря райкому і вище. Зняття заборони стосуватиметься також і тих, хто був обраний та працював на керівних посадах, починаючи з посади секретаря центрального комітету комсомолу України і вище.

Законопроєкт також визначає органом, уповноваженим на проведення люстраційної перевірки, комісію з очищення влади. До неї входитимуть три особи, запропоновані громадськими об'єднаннями та відібрані за результатом відкритого та прозорого конкурсу, а також дві особи, визначені урядом.

Плани міністерства

Про бажання змінити закон про очищення влади Малюська заявив ще у грудні минулого року. Він пояснив це необхідністю привести його у відповідність до рішення ЄСПЛ. Тоді він зауважив, що у рішенні суду не вказується, як саме необхідно змінити закон, аби він відповідав Конвенції про захист прав людини.

У лютому цього року Велика палата ЄСПЛ відмовилась задовольнити апеляцію української влади у справі "Полях та інші проти України". Таким чином, суд підтвердив, що закон про люстрацію в Україні порушує права людини.