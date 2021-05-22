Уряд України пропонує санкції щодо 11 російських діячів культури

Кабінет Міністрів України запропонував Раді національної безпеки й оборони (РНБО) запровадити на три роки санкції стосовно 11 російських акторів і артистів. Відповідне рішення ухвалено в середу, 26 травня, на засіданні українського уряду.

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Як йдеться у повідомленні на сайті Кабміну, на розгляд РНБО винесено пропозицію про впровадження на три роки персональних санкцій у вигляді відмови в наданні віз і застосуванні інших заборон на в'їзд на територію України для 11 російських діячів культури, які демонстрували умисне порушення встановленого порядку в'їзду на тимчасово окуповану територію Криму, а також проводили там концерти й інші публічні заходи.

У переліку - актори й співаки

До переліку потрапили російські актори театру і кіно Володимир Вдовиченков, Жанна Еппле, Ольга Кабо, Дмитро Орлов, Олександр Петров, Євген Пронін, Євген Стичкін, Павло Трубінер, Олексій Чадов, а також співачка Анастасія Сланевська (творчий псевдонім "Слава") і співак Ярослав Сумишевський.

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Як зазначається на сайті українського уряду, запровадження таких обмежень укотре підтвердить позицію України щодо невизнання окупації її територій, а також продемонструє, що Україна готова невідкладно реагувати на факти порушення її національних інтересів.

"Після прийняття відповідного рішення РНБО та набуття ним чинності, міністерство закордонних справ має поінформувати про це рішення компетентні органи Європейського Союзу, Сполучених Штатів Америки, Канади та інших держав з метою розгляду ними питання щодо запровадження аналогічних обмежувальних заходів", - зазначається у повідомленні.