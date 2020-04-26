Уранові проблеми: Україна може втрати власний видобуток

В Україні нині три діючі уранові шахти. Всіма ними управляє Державне підприємство (ДП) "Східний гірничо-збагачувальний комбінат" (СхідГЗК). Це підприємство входить у десятку найбільших виробників урану в світі та забезпечує два відсотки від світового видобутку. Від 7 грудня працівники ДП "СхідГЗК" припинили виробничий процес, страйкують та приїхали на акцію протесту під стіни українського Кабміну. "Підприємство повністю зупинено й виведено в простій. Ми звертаємося до влади, якщо вам потрібна уранодобувна галузь і енергетична незалежність України, відновіть працездатність підприємства", - каже голова незалежної профспілки Інгульської шахти ДП "СхідГЗК" Дмитро Бондарєв.

На межі

"Східний гірничо-збагачувальний комбінат" є єдиним в Україні підприємством, яке забезпечує видобуток уранової руди та виробництво уранового оксидного концентрату. Цей концентрат комбінат постачає державному підприємству Національна атомна енергетична компанія (НАЕК) "Енергоатом" для фабрикації паливних збірок, що використовуються на українських атомних станціях для виробництва електроенергії для потреб країни. ДП "СхідГЗК" забезпечує до 40 відсотків потреб в урановій сировині українських АЕС.

Нині "Енергоатом" не виконує перед "СхідГЗК" графік розрахунків за видобутий уран. Через це комбінат заборгував своїм працівникам по зарплаті близько 130 мільйонів гривень. "У нас п'ять тисяч робітників. Зараз не виплачено ще 20 відсотків зарплати за жовтень та повністю не виплачено за листопад", - розповів DW радник в.о гендиректора ДП "Східний гірничо-збагачувальний комбінат" Олександр Сорокін. За його словами, нині призупинилося проходження підземних виробіток, не виконуються гідро-закладні роботи та виробничий план. "Підприємство на межі банкрутства та ліквідації", - каже Сорокін.

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Старі проблеми

Проблеми "СхідГЗК" почалися ще у 2017 році, коли Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЄ КП), затвердила методику визначення ціни на ядерне паливо та урановий оксидний концентрат в структурі тарифу на електроенергію. Ціну на урановий оксидний концентрат прив'язали до спотового ринку та світових пропозицій на цей концентрат. При цьому ціна на уран, видобутий з українських шахт за такої методики стала значно нижчою, аніж собівартість його видобутку.

"Це обумовлене особливістю уранового родовища в Україні. У нас уран залягає в гранітних породах, і його добувають у шахтах з граніту блочним вилуговуванням, що значно здорожує собівартість видобутої продукції. В інших країнах уран залягає в м'яких ґрунтах, і його видобувають менш затратним методом підземного вилуговування. В НКРЄ КП цього тоді не врахували", - пояснює експертка з атомної енергетики Ольга Кошарна. Як наслідок собівартість виробництва українського уранового оксидного концентрату стала значно дорожчою, аніж ціна, за яку її ДП "СхідГЗК" продавало НАЕК "Енергоатом" і поступово підприємство ставало збитковим. Адже середня ціна продажу уранового оксидного концентрату нині складає 75 доларів за кілограм, тоді як собівартість його видобутку перебуває на рівні 130 доларів за кілограм. "Нам обіцяли перекрити різницю між ціною та собівартістю виробництва державними дотаціями з бюджету. Але їх ніхто так і не дав", - скаржиться Олександр Сорокін.

Минулий 2019 рік став критичним для "СхідГЗК. Підприємство було на межі закриття. Тоді НАЕК "Енергоатом" та комбінат уклали угоду, за якою "Енергоатом" мав здійснювати авансові платежі за ще не надану продукцію, аби відновити видобуток урану та виробництво уранового оксидного концентрату й розрахуватися з боргами перед робітниками уранових шахт. Але після зміни свого керівництва НАЕК "Енергоатом" припинив здійснювати авансові платежі ДП "СхідГЗК". Саме тому зараз у концерну знову виникли фінансові проблеми, зокрема з виплатою зарплатні шахтарям.

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"Зранку стільці, ввечері гроші"

"НАЕК "Енаргоатом" перерахував 2,6 мільярда гривень впродовж цього року за поставлену продукцію. Чому "СхідГЗК" не виплачує своїм людям зарплату, то цим мають займатися правоохоронні органи. А щодо так званих боргів "Енергоатому", то їх перед цим підприємством немає. Є ще платежі за поставлену продукцію, обсягом до 100 мільйонів гривень, але вони будуть здійснені, коли ця продукція буде надана", - заявив DW представник департаменту комунікацій НАЕК "Енергоатом" Олег Слободян.

За його словами, "Енергоатом" виступає за те, аби на наступний рік з ДП "Східний гірничо-збагачувальний комбінат" була підписана нова угода про закупівлю продукції, яка виключає авансові платежі й обов'язок платити за урановий концентрат наперед.

Експерти вказують на те, що й НАЕК "Енаргоатом" нині не у найкращому фінансовому стані через нестабільність енергетичного ринку, але і видобуток урану Україна не може втрачати, аби бути енергетично незалежною, аби не купувати уран з закордону. "Цю галузь потрібно зберегти як стратегічну. Уряд має придумати схему, як саме компенсувати збитки гірникам, адже вони об'єктивно не можуть зменшити собівартість своє продукції", - констатує Кошарна.

Усім угодити

У міністерстві енергетики вже відбулася нарада з усіма зацікавленими сторонами, аби вирішити проблему. Заступник міністра енергетики Максим Немчинов закликав представників державних підприємств до діалогу для досягнення консенсусу та напрацювання пропозицій рішень, які б дозволили виконати зобов'язання сторін, а також зберегти уранове виробництво в Україні. "Завдання держави - допомогти забезпечити беззбиткову діяльність обох державних підприємств. Водночас завдання підприємств - чітко дотримуватися виконання завдань у рамках укладеної угоди. При цьому мають бути рівні умови і постачання уранового концентрату, й оплати", - зазначив Немчинов.

У міністерстві вважають, що зменшення собівартості українського видобутку урану можливе насамперед за рахунок розвитку нових перспективних родовищ. Також необхідно інвестувати в технологічне обладнання ДП "СхідГЗК". Водночас там не виключають, що докапіталізація підприємства дозволила б запустити виробничий цикл за рахунок власних коштів підприємства і незалежно від попередніх платежів з боку НАЕК "Енергоатом". Зійшлися на том, щоб розробити кілька варіантів законодавчих рішень для вирішення ситуації та найближчим часом подати на розгляд уряду та профільного комітету Верховної Ради.