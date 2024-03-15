Уряд України анонсував субсидії на оренду житла для ВПО

Міністерство соцполітики розробило новий інструмент підтримки внутрішньо переміщених осіб - субсидію на оренду житла. Очікується, що після затвердження рішення уряду вже з червня ВПО зможуть скористатися цією допомогою.

Міністерство соціальної політики України розробило новий інструмент підтримки внутрішньо переміщених осіб (ВПО) - субсидію на оренду житла. Як йдеться у повідомленні міністерства у п'ятницю, 15 березня, реалізувати пілотний проєкт планують упродовж двох років.

"Розмір субсидії враховуватиме вартість оренди у певному регіоні або населеному пункті країни, - зазначили в міністерстві. - Крім того, розмір субсидії залежатиме від кількості осіб у родині, яка орендує житло, доходів домогосподарства і спроможності оплачувати рахунки за оренду самостійно".

У відомстві наголосили: що нижчими є доходи ВПО, тим вищий відсоток вартості оренди буде покривати субсидія.

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"Зараз проєкт рішення про таку допомогу погоджується всередині уряду. Очікуємо, що після затвердження рішення уряду вже з червня ВПО зможуть скористатися новим інструментом підтримки", - зазначає мінсоцполітики.

Нагадаємо, що з 1 березня в Україні змінився підхід до надання державних виплат внутрішньо переміщеним особам. В уряді пояснюють, що допомогу отримуватимуть лише представники найбільш вразливих верств населення, а також ті, хто вже щось зробив для покращення свого економічного благополуччя - їм допомагатимуть задля заохочення.

За даними міністерки з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірини Верещук, в Україні налічується близько 4,9 мільйона людей, які вважаються внутрішніми переселенцями. Із них 2,5 мільйона щомісяця отримують виплати.

Загалом Україна продовжить підтримувати виплатами більш ніж 1,5 мільйона внутрішньо переміщених осіб, заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.