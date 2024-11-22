Уряд пропонує зрівняти виплати родинам загиблих захисників

Кабмін погодив законопроєкт, який передбачає збільшення розміру виплати сім'ям загиблих цивільних, які захищали Україну у перший місяць повномасштабного вторгнення РФ, з 1,9 млн грн до 15 млн.

Кабінет міністрів України у п'ятницю, 22 листопада, погодив законопроєкт, який передбачає збільшення до 15 мільйонів гривень одноразової грошової допомоги сім'ям цивільних, які загинули, захищаючи Україну у перший місяць повномасштабного вторгнення РФ у 2022 році. Як наголосив перм'єр-міністр України Денис Шмигаль, законопроєкт пропонує запровадити "справедливий підхід до визначення виплат родинам загиблих захисників".

"На початку повномасштабної війни багато українців взяли зброю до рук та захищали державу в статусі цивільних осіб. Для родин таких загиблих цивільних передбачена виплата в розмірі 1,9 мільйона гривень. Ми пропонуємо збільшити її до 15 мільйонів", - зазначив Шмигаль в дописі у Telegram. Уряд вважає, "що це правильно і справедливо, це допоможе підтримати сім'ї тих, хто загинув, захищаючи нашу державу і майбутнє", додав він.

Таким чином, Кабмін пропонує прирівняти цю виплату до одноразової грошової допомоги сім'ям загиблих військовослужбовців в період воєнного стану, яка не може становити менш, ніж 15 мільйонів гривень.

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Виплати призначені сім'ям цивільних, які загинули у лютому-березні 2022 року

Законопроєкт "Про внесення змін до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" уточнює підстави для надання статусу члена сім'ї загиблого (померлого) захисника чи захисниці України, зазначає представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Виплати цієї одноразової допомоги передбачені для родин тих цивільних, які загинули в період з 24 лютого по 25 березня 2022 року "під час участі у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією РФ проти України", зазначив Мельничук у Telegram.

У разі ухвалення законопроєкту, тим сім'ям загиблих захисників, які вже отримали передбачену чинним законодавством виплату, здійснять доплату до повної суми, яка становитиме 15 мільйонів гривень, додає народний депутат від опозиційної "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко.

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