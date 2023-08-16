Уряд ФРН схвалив проєкт щодо часткової легалізації канабісу

Уряд Німеччини схвалив законопроєкт, який дозволить мешканцям країни споживати невелику кількість марихуани. Ці плани викликали критику, зокрема, в опозиції та у суддів.

Уряд Німеччини у середу, 16 серпня, схвалив законопроєкт, який легалізує придбання та зберігання невеликої кількості марихуани для рекреаційного споживання/

Законопроєкт, який ще має бути затверджено Бундестагом, дозволить повнолітнім жителям ФРН зберігати до 25 грамів канабісу і вирощувати до трьох рослин для особистого використання. Людям також буде дозволено створювати та брати участь у некомерційних об'єднаннях громадян, що налічують до 500 членів, де можна буде легально вирощувати та купувати канабіс.

Міністр охорони здоров'я ФРН Карл Лаутербах (Karl Lauterbach) назвав законопроєкт "поворотним моментом" у ставленні Німеччини до канабісу. Як йдеться в його заяві, більш м'який підхід дозволить боротися з чорним ринком і злочинністю, пов'язаною з наркотиками, зменшить навантаження на правоохоронні органи і зробить споживання марихуани безпечнішим.

Неповнолітнім, як і раніше, буде заборонено вживати цей наркотик, і уряд розпочне кампанію, яка попереджатиме про ризики для здоров'я, особливо для молоді, додав міністр. "Ніхто не повинен неправильно розуміти закон. Вживання канабісу буде легалізовано. Але це залишається небезпечним", - зазначив Лаутербах, цитує агенція AFP.

Критика законопроєкту

З критикою планів легалізувати канабіс виступили в лавах опозиції. Зокрема, міністр охорони здоров'я федеральної землі Баварія Клаус Голецчек (Klaus Holetschek), який представляє Християнсько-демократичний союз, назвав ці плани "безвідповідальними" і заявив, що приклади з-за кордону показали, що лібералізація мало сприяє стримуванню чорного ринку. Також, на його думку, декриміналізація вживання марихуани "явно ставить під загрозу" людей у віці від 18 до 21 року, враховуючи ризики для здоров'я, пов'язані зі споживанням канабісу для мозку, який все ще розвивається.

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Німецька асоціація суддів тим часом заявила, що закон створить більше бюрократії і додасть більше навантаження на судову систему, а не розвантажить її. Цей закон, на думку асоціації, призведе до "багатьох нових суперечок і розглядів у судах", йдеться в заяві.

Цей законопроєкт є ініціативою усіх трьох коаліційних партій - Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН), "Союзу 90 / Зелених" та Вільної демократичної партії. Раніше у коаліції пропонували дозволити широкий продаж канабісу в ліцензованих магазинах, але від цієї ідеї у Берліні відмовилися після того, як з цього приводу висловила занепокоєння Європейська Комісія.