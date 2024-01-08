Уряд Франції пішов у відставку

Прем'єр-міністерка Франції Елізабет Борн у понеділок 8 січня, подала у відставку, оголосив Єлисейський палац. Президент Еммануель Макрон прийняв її відставку та "від щирого серця подякував" за "зразкову" роботу на благо країни. Разом з Борн у відставку пішов і уряд Франції.

Читайте також: Уряд Франції ледве витримав вотум недовіри через пенсійну реформу

Очікується, що найближчим часом президент Франції призначить наступника Борн. Щодо ймовірних перестановок у французькому уряді ЗМІ повідомляли раніше. Серед обговорюваних імен на посади глави уряду - ексміністр оборони Себастьян Лекорню, ексміністр освіти Габріель Атталь і колишній міністр сільського господарства Жюльєн Денорманді.

Борн очолювала французький уряд з 16 травня 2022 року.