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ПолітикаФранція

Уряд Франції пішов у відставку

Дмитро Шварц
8 січня 2024 р.

Французький президент Еммануель Макрон прийняв заяву про відставку Елізабет Борн.

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Елізабет Борн очолила новий уряд Франції
Елізабет БорнФото: Raphael Lafargue/abaca/picture alliance

Прем'єр-міністерка Франції Елізабет Борн у понеділок 8 січня, подала у відставку, оголосив Єлисейський палац. Президент Еммануель Макрон прийняв її відставку та "від щирого серця подякував" за "зразкову" роботу на благо країни. Разом з Борн у відставку пішов і уряд Франції.

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Очікується, що найближчим часом президент Франції призначить наступника Борн. Щодо ймовірних перестановок у французькому уряді ЗМІ повідомляли раніше. Серед обговорюваних імен на посади глави уряду - ексміністр оборони Себастьян Лекорню, ексміністр освіти Габріель Атталь і колишній міністр сільського господарства Жюльєн Денорманді.  

Борн очолювала французький уряд з 16 травня 2022 року.

 