У Франції призначили нового прем'єр-міністра

Президент Франції Еммануель Макрон у понеділок, 16 травня, призначив ексміністерку у справах праці, зайнятості та інтеграції Франції Елізабет Борн прем'єркою країни та доручив їй сформувати новий уряд. Раніше цього дня Макрон прийняв відставку колишнього прем'єр-міністра Жана Кастекса. Посаду голови кабінету міністрів Кастекс обіймав з 2020 року. Разом із ним у відставку пішов і уряд Франції.

"Дякую Жану Кастексу, його уряду та всій його команді. Майже два роки він пристрасно та віддано служив Франції. Пишаймося виконаною роботою та досягнутими спільними зусиллями результатами", - написав у своєму Twitter Макрон.

Відставка уряду та прем'єра - формальність у Франції після президентських виборів, зазначає dpa, проте цього разу це відбувається "на диво пізно" - через три тижні після голосування.

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Новим прем'єром Макрон вдруге в історії республіки призначить жінку - міністерку праці Елізабет Борн, пише AFP. Вибір Макрона пов'язаний із бажанням заручитися перед майбутніми парламентськими виборами підтримкою як лівих, так і консервативних виборців, зазначає dpa.

Макрон переобрався на пост президента 24 квітня після перемоги у другому турі над очільницею партії "Національне об'єднання" Марін Ле Пен. Чинний президент отримав 63,2 відсотка голосів.