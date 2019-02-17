 UNICEF: Понад тисячу дітей загинули в Сирії у 2018 році | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.03.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

UNICEF: Понад тисячу дітей загинули в Сирії у 2018 році

За оцінками Дитячого фонду ООН, минулого року в Сирії загинули 1106 дітей. У ФРН повідомили, що збільшать грошову допомогу для Сирії.

У 2018 році у Сирії загинуло більше дітей, ніж у будь-який інший рік з початку конфлікту, кажуть у UNICEF (фото з архіву)

У 2018 році у Сирії загинуло більше дітей, ніж у будь-який інший рік з початку конфлікту, кажуть у UNICEF (фото з архіву)

У 2018 році у Сирії загинули 1106 дітей - більше, ніж у будь-який інший рік від початку війни у цій країні у 2011 році. Про це у четвер, 14 березня, повідомив Дитячий фонд ООН (UNICEF). Це лише підтверджена кількість загиблих, кажуть у Дитячому фонді, фактична ж кількість убитих дітей набагато вища.

Занепокоєння UNICEF викликає і ситуація навколо 65 тисяч людей, котрі перебувають у ​​таборі для біженців Аль Холь на північному сході Сирії. За інформацією організації, у таборі знаходяться близько 3 тисяч дітей 43 національностей, чиї батьки долучились до збройних формувань. "Сирійська криза сьогодні є кризою для дітей", - зазначив керуючий директор UNICEF у Німеччині Крістіан Шнайдер (Christian Schneider).

Німеччина надасть допомогу

Міністр з питань розвитку ФРН Герд Мюллер (Gerd Müller) цього ж дня оголосив на міжнародній конференції донорів у Брюсселі про допомогу у розмірі 1,44 мільярди євро, котру Німеччина спрямує нужденним у Сирії і біженцям від війни. Торік Німеччина надала 1,47 мільярдів євро допомоги Сирії.

Грошова допомога буде спрямована на закупівлю продуктів харчування, води, медикаментів, а також на освітні програми для дітей і молоді у Сирії. За даними ООН, лише у Сирії щонайменше 11,7 мільйонів людей потребують гуманітарної допомоги. Підтримка також необхідна і біженцям, котрі втекли з охопленої війною країни до Туреччини, Лівану та Йорданії.

Дивитись відео 02:18

Які інтереси переслідують Росія, США та інші гравці у сирійській війні? (12.04.2018)

 

DW.COM

UNICEF: У світі експлуатують до 250 тисяч дітей-солдатів

Хоча в більшості країн заборонено рекрутувати дітей у солдати, численні армії чи терористичні групи продовжують це робити. Дітей-солдатів у світі, за оцінками, налічується до 250 тисяч, заявили в дитячому фонді ООН. (11.02.2019)  

Битва за Багуз у Сирії майже завершена, бойовики ІД здаються в полон

Близько 2000 людей, серед яких багато бойовиків "Ісламської держави", здалися в полон у населеному пункті Багуз, повідомили в "Демократичних силах Сирії". (12.03.2019)  

ОЗХЗ заявляє про застосування хлору під час хіматаки в сирійському місті Дума

Є "вагомі підстави" вважати, що під час хімічної атаки в сирійському місті Дума минулого року було застосовано хлор, кажуть у Організації із заборони хімічної зброї. Місія ОЗХЗ не розслідувала, хто винен у нападі. (01.03.2019)  

Аудіо й відео до теми

Які інтереси переслідують Росія, США та інші гравці у сирійській війні? (12.04.2018)  

Також за темою

Syrien angehörige des IS in kurdischer Gefangenschaft

У МВС ФРН назвали умови для повернення ісламістів до Німеччини 17.02.2019

Громадяни Німеччини мають право на повернення в країну навіть попри те, що вони воювали на боці ІД чи інших терористичних угруповань, визнали в МВС ФРН. Однак спершу до них мають допустити німецьких дипломатів.

Deutschland Heiko Maas (SPD), Außenminister

Німеччина надасть Сирії ще один мільярд євро допомоги 25.04.2018

Глава МЗС ФРН Гайко Маас наголосив на підтримці федеральним урядом Німеччини як внутрішньо переміщених осіб у Сирії, так і сирійських біженців у всьому близькосхідному регіоні.

Deutschland Köln Untersuchungen nach Geiselnahme am Hauptbahnhof

Поліція ідентифікувала захопника заручниці в Кельні 16.10.2018

Чоловік, який напередодні захопив заручницю в аптеці на вокзалі Кельна і намагався підпалити ресторан швидкого харчування, є біженцем із Сирії. Доказів його зв'язків з ісламістами поки не виявлено.

Реклама

Докладно

Скасування статті про незаконне збагачення - тепер українські корупціонери знову можуть спати спокійно?

Варіації на тему незаконного збагачення

У Верховній Раді зареєстровано сім законопроектів про повернення кримінальної відповідальності за незаконне збагачення.  

Європейські фрукти та овочі з іспанського рабства

Сучасне "рабство": чого коштують іспанські овочі (відео)

Працівники найбільшої теплиці у світі, що знаходиться в Іспанії, скаржаться на нелюдські умови праці.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  