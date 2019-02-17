UNICEF: Понад тисячу дітей загинули в Сирії у 2018 році

У 2018 році у Сирії загинули 1106 дітей - більше, ніж у будь-який інший рік від початку війни у цій країні у 2011 році. Про це у четвер, 14 березня, повідомив Дитячий фонд ООН (UNICEF). Це лише підтверджена кількість загиблих, кажуть у Дитячому фонді, фактична ж кількість убитих дітей набагато вища.

Занепокоєння UNICEF викликає і ситуація навколо 65 тисяч людей, котрі перебувають у ​​таборі для біженців Аль Холь на північному сході Сирії. За інформацією організації, у таборі знаходяться близько 3 тисяч дітей 43 національностей, чиї батьки долучились до збройних формувань. "Сирійська криза сьогодні є кризою для дітей", - зазначив керуючий директор UNICEF у Німеччині Крістіан Шнайдер (Christian Schneider).

Німеччина надасть допомогу

Міністр з питань розвитку ФРН Герд Мюллер (Gerd Müller) цього ж дня оголосив на міжнародній конференції донорів у Брюсселі про допомогу у розмірі 1,44 мільярди євро, котру Німеччина спрямує нужденним у Сирії і біженцям від війни. Торік Німеччина надала 1,47 мільярдів євро допомоги Сирії.

Грошова допомога буде спрямована на закупівлю продуктів харчування, води, медикаментів, а також на освітні програми для дітей і молоді у Сирії. За даними ООН, лише у Сирії щонайменше 11,7 мільйонів людей потребують гуманітарної допомоги. Підтримка також необхідна і біженцям, котрі втекли з охопленої війною країни до Туреччини, Лівану та Йорданії.