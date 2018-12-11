 UNICEF: На Донбасі почастішали обстріли шкіл | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.05.2019

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Новини

UNICEF: На Донбасі почастішали обстріли шкіл

З початку року школи на Сході України були атаковані 12 разів, повідомили в Дитячому фонді ООН, який вимагає негайного завершення бойових дій та гарантування безпеки і захисту дітей в регіоні.

Bildergalerie Rückzug aus Debalzewe (Filip Warwick)

На Сході України у перші чотири місяці цього року суттєво почастішали обстріли шкіл. За цей час освітні заклади були атаковані 12 разів, що вчетверо більше у порівнянні з таким же періодом минулого року, заявили представники Дитячого фонду ООН (UNICEF) у вівторок, 21 травня.

"Бойові дії на Сході України залишають в дітях шкільного віку душевні і фізичні сліди", - пояснила виконавча директорка UNICEF Генріетта Форе. Фонд вимагає негайного завершення бойових дій та гарантування безпеки і захисту дітей в регіоні.

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У Донецькій області троє дітей загинули в результаті підриву міни поблизу Горлівки. Ще один неповнолітній потерпілий опинився в тяжкому стані в лікарні. (30.09.2018)

Від початку року на Донбасі загинули чи були поранені 28 дітей та майже 200 цивільних дорослих, повідомили в СММ ОБСЄ. За цей час сторони конфлікту 218 тисяч разів порушували режим припинення вогню. (12.10.2018)

В UNICEF нагадали, що у 2017 році було зафіксовано 40 випадків, коли школи ставали об'єктом обстрілів. "Бомбардування та стрілянина ставали причиною переривання шкільних занять. Діти були вимушені переховуватись у підвалах або в бункерах. Через ці події діти бояться іти до школи", - сказала Форе.

З початку війни на Сході України в 2014 році по обидві сторони контактної лінії були пошкоджені або зруйновані понад 750 навчальних закладів. UNICEF закликає всі держави підписати Декларацію про захист шкіл у збройних конфліктах. Німеччина приєдналася до "Декларації про безпечні школи" у 2018 році. Минулого року в Дитячому фонді ООН повідомляли, що у військовому середовищі на тлі бойових дій на Сході України змушені вчитися двісті тисяч школярів

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До школи через передову: дитячі будні на Донбасі (13.09.2018)

Аудіо й відео до теми

До школи через передову: дитячі будні на Донбасі (13.09.2018)  

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