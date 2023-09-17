Єврейська спадщина в Ерфурті стала об'єктом ЮНЕСКО

Спеціалізована установа Організації Об'єднаних Націй (ООН) з питань культури ЮНЕСКО оголосила єврейську середньовічну спадщину в столиці федеральної землі Тюрінгія Ерфурті новим об'єктом Всесвітньої спадщини. Таке рішення культурна організація ООН ухвалила в неділю, 17 вересня, на сесії в столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді.

До переліку потрапили кілька будівель у старому місті, зокрема середньовічна ритуальна лазня (міква), випадково виявлена близько 16 років тому, Стара синагога Ерфурта 11 століття та Кам'яний дім, імовірно побудований близько 1250 року.

"Внесення єврейської середньовічної спадщини в Ерфурті як нового і другого єврейського об'єкта до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО є ще одним важливим внеском у те, щоб зробити видимим спільне коріння євреїв і християн у Німеччині та Європі і зберегти його для майбутнього", - цитує посолку Німеччини в ЮНЕСКО Керстін Пюшль агенція dpa. Тепер у Німеччині налічується 52 об'єкти Всесвітньої спадщини.

Стара синагога Ерфурта вважається однією з найстаріших синагог у Центральній Європі, що збереглася аж до даху. Після погрому в місті в 1349 році, під час якого була знищена практично вся єврейська громада, синагогу спочатку перетворили на склад, а згодом використовували як ресторан і танцювальний зал. Припускають, що саме це врятувало будівлю від знищення нацистами.

Два роки тому ЮНЕСКО вперше відзначила єврейські культурні цінності в ФРН. Споруди у Майнці, Вормсі та Шпаєрі отримали звання об'єктів Світової спадщини як колиски європейського єврейства.

ЮНЕСКО оголосила об'єкти Києва та Львова "під загрозою"

Напередодні ЮНЕСКО внесла собор Святої Софії й Києво-Печерську лавру в Києві та історичний центр Львова, які є об'єктами Всесвітньої спадщини, до переліку тих, що перебувають під загрозою. Причина - війна Росії проти України. В організації вдалися до цього рішення задля консолідації зусиль світової спільноти для їх збереження.

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