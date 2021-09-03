Українські паралімпійці здобули ще три "срібла" і одну "бронзу"

Українські атлети у суботу, 4 вересня, здобули ще чотири медалі на Паралімпійських іграх в Токіо, повідомило міністерство молоді та спорту України. Срібними призерами стали веслувальниця Марина Мажула (байдарка-одиночка, 200 метрів, клас KL1), легкоатлети Ігор Цвєтов (біг на 200 метрів, T35) та Оксана Ботурчук (біг на 200 метрів, T12).

Для Цвєтова це друга нагорода на токійській Паралімпіаді. Раніше він завоював "срібло" у бігу на 100 метрів. У Ботурчук, окрім 200-метрівки, у Токіо-2020 є срібні медалі у бігу на 100 та 400 метрів.

Бронзову нагороду здобув Василь Ковальчук у кульовій стрільбі. Він став третім у фіналі змішаних змагань зі стрільби з малокаліберної гвинтівки на 50 метрів у класі SH2. До цього Ковальчук завоював "срібло" Ігор-2020 у змішаних змаганнях зі стрільби з пневматичної гвинтівки з дистанції 10 метрів.

Загалом за підсумками одинадцяти змагальних днів в активі паралімпійської збірної України 98 нагород - 24 золоті, 47 срібних та 27 бронзових. У медальному заліку українські спортсмени йдуть шостими за якістю нагород і п'ятими за кількістю медалей.