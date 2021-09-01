 Паралімпіада: українці здобули ще 10 медалей | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.09.2021

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Паралімпіада: українці здобули ще 10 медалей

Українські плавці Максим Крипак і Денис Остапченко, веслувальник Сергій Ємельянов і легкоатлетка Зоя Овсій стали чемпіонами Паралімпіади цього дня, здобувши "золото".

Веслувальник Сергій Ємельянов завоював золото

Веслувальник Сергій Ємельянов завоював "золото" 3 вересня 2021 року

Національна паралімпійська команда України у п'ятницю, 3 вересня, у десятий день змагань на Паралімпійських іграх у Токіо здобула 10 нагород: чотири золоті, п'ять срібних та одну бронзову, повідомило міністерство молоді та спорту України.

Паралімпійськими чемпіонами стали плавці Максим Крипак (на 200 метрів комплексним плаванням, клас S10) і Денис Остапченко (200 метрів вільним стилем, клас S3), веслувальник Сергій Ємельянов (байдарка-одиночка, 200 метрів, клас KL3), а також легкоатлетка Зоя Овсій (метання булави, клас F51).

На рахунку Максима Крипака вже п'ять золотих, одна срібна та одна бронзова медалі Паралімпіади-2020. Остапченко здобув третю свою медаль та зібрав повний комплект нагород у Токіо.

Український плавець Андрій Трусов став другим на дистанції 50 метрів батерфляєм у класі S7. Ця медаль для Трусова є шостою на Іграх-2020. У його доробку - дві золоті, три срібні та одна бронзова медалі.

Свою третю нагороду у Токіо завоював плавець Денис Дубров. Він виграв "бронзу" на 100-метрівці батерфляєм у класі S8. У його активі - одне "золото" та дві "бронзи" на Іграх-2020.

Зоя Овсій вперше в історії принесла Україні золоту медаль у метанні булави, встановивши паралімпійський рекод із результатом 25.12. метра. На цих Іграх Овсій вже здобула "бронзу" в метанні диска.   

Також у легкій атлетиці дві срібні нагороди - у Людмили Даниліної у бігу на 1500 метрів (клас Т20) та у Миколи Жабняка у метанні диска (клас F37). 

Свою третю медаль Паралімпіади-2020 завоював велогонщик Єгор Дементьєв, який посів друге місце у шосейній гонці у класі С4-5. До цього Дементьєв уже був срібним та бронзовим призером токійської Паралімпіади.

За підсумками десятого змагального дня у Національної паралімпійської збірної України 93 нагороди - 23 золоті, 44 срібних та 26 бронзових. Українська команда посідає п'яте місце у загальнокомандному заліку і четверте - за кількістю медалей. 

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