Українські націоналісти пройшли маршем центром Києва

Близько п'яти тисяч людей у четвер, 14 жовтня, взяли участь в "Марші нації" в Києві, приуроченому до Дня захисників і захисниць України. Такі дані наводить Національна поліція України. Учасники ходи, організованої українськими націоналістами, пройшли центральними вулицями міста - від пам'ятника Тарасу Шевченку на Володимирській до Майдану Незалежності та Інститутської.

На банерах організації "Національний спротив" можна було побачити ненависницькі символи і гасла

В марші взяли участь представники українських політичних партій націоналістичного спрямування - всеукраїнського об'єднання "Свобода" та "Національного корпусу". Одночасно з цією акцією і за тим самим маршрутом відбувся "Марш слави УПА" (Української повстанської армії), організований партією "Правий сектор". Ця хода була приурочена до річниці створення УПА, яку націоналісти відзначають 14 жовтня.

Українські націолісти пройшли маршем центральними вулицями Києва

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В руках учасники маршів пронесли центром Києва національні прапори України та червоно-чорні прапори, які активно використовують націоналісти, а також стяги з символікою "Національного корпусу", ВО "Свобода", партії "Братство", товариства "Сокіл", Руху ветеранів Києва та інших націоналістичних організацій. Під час ходи учасники скандували патріотичні лозунги, а на завершення підпалили червоно-чорні піротехнічні факели.

Учасники Маршу нації підпалили піротехнічні факели у Києві

Під час маршу вулиці Києва посилено патрулювала поліція, військовослужбовці Національної гвардії України та представники інших служб міністерства внутрішніх справ. За інформацією правоохоронців, жодного правопорушення під час акції не сталося.

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Акції націоналістів 14 жовтня в центрі Києва останніми роками відбуваються регулярно. Цей день є державним святом в Україні з 2014 року. Цьогоріч його вперше відзначають під новою назвою - День захисників і захисниць, тоді як раніше свято називалося Днем захисника України.